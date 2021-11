Het beeld dat Francesco Bagnaia de nieuwe wereldkampioen stond op te wachten in de pitstraat is veelzeggend. Met een stoffige rug, vol van frustraties door de verloren race, staat de Ducati-rijder zijn rivaal op te wachten om hem te feliciteren. Fabio Quartararo werd wereldkampioen omdat Bagnaia vanuit leidende positie viel. Het wederzijds respect is groot als de twee elkaar omhelzen.

Het is de perfecte illustratie van het gevoel dat in de paddock heerste na de wereldtitel van Quartararo. Met zijn charisma, zijn toegankelijkheid en zijn vrolijke karakter heeft Fabio Quartararo in de paddock maar heel weinig vijanden. Dat is de algemene tendens bij de mensen die dagelijks met hem werken binnen Yamaha. De waardering van zijn collega’s elders in de paddock spreekt boekdelen. Dat heeft ook te maken met Quartararo’s route naar de MotoGP. In 2013 en 2014 won hij het Junior WK Moto3 in het Spaanse kampioenschap twee keer zeer dominant en door lieden in de paddock werd hij direct omschreven als hét nieuwe supertalent. Hij werd “de nieuwe Marc Marquez” genoemd. Een gigantische titel voor een jongen die tot dat moment nog geen Grand Prix gereden had. De eerste helft van het seizoen was goed, maar daarna raakte Quartararo in de vergetelheid.

Het was dan ook geen vanzelfsprekende keuze toen hij in 2019 opgepikt werd door het Petronas Yamaha SRT-team. De verwachtingen waren extreem laag. “Fabio kwam naar de MotoGP zonder dat hij in de Moto2 grote verwachtingen geschapen had”, vertelde Diego Gubellini, sinds Quartararo’s MotoGP-debuut de crew-chief van de Fransman, in gesprek met Motorsport.com. “Daardoor kon hij vrij van druk ontdekken wat nodig was om de motor onder de knie te krijgen en de machine te begrijpen, hij hoefde niet meteen aan grote veranderingen te denken.”

"Hij is geen prima donna"

Gubellini en Quartararo vormen een zeer gebalanceerd team waar Yamaha MotoGP-teambaas Lin Jarvis van onder de indruk was. Na een veelbelovend debuutseizoen kende Quartararo een vliegende start in het coronajaar, maar de nieuwe Yamaha was op dat moment niet klaar voor de jacht op de wereldtitel. Dit jaar was het anders en vormden Gubellini en Quartararo een zeer sterk team. “Dat was voor Yamaha een belangrijk pluspunt”, vervolgde Gubellini, die eerder voor Aprilia en Marc VDS werkte. “Fabio is een rijder waar je goed mee kunt werken. Daarnaast accepteert hij het ook als hij fout zit. Hij is een heel ontspannen jongen, dat is zijn karakter. Hij is heel beleefd en gewoon gebleven. Hij is geen prima donna.”

"Sommige coureurs hebben een vijand nodig om het beste uit zichzelf te halen of zichzelf extra te motiveren, maar Fabio heeft dat niet"

Afgezien van de technische problemen en het perfectioneren van zijn rijstijl met de Yamaha is Quartararo geen moeilijke klant voor zijn team. Hij rijdt de M1 met dezelfde finesse als Jorge Lorenzo, maar heeft geen agressie nodig om het beste uit zichzelf te halen. Dat is de lezing van teambaas Lin Jarvis, die dit jaar voor het eerst met Quartararo werkte. “Zijn persoonlijkheid is zijn grote kracht”, aldus Jarvis, die zijn achtste wereldtitel als topman bij Yamaha binnen heeft. “Sommige coureurs hebben een vijand nodig om het beste uit zichzelf te halen, om zichzelf extra te motiveren en de rivaal te vermorzelen. Fabio heeft geen vijanden nodig en dat is volgens mij ook de reden dat zijn tegenstanders hem wel mogen.”

Wilco Zeelenberg is een van de mannen die Quartararo naar de MotoGP haalde, maar ook werkte met coureurs als Maverick Viñales en Lorenzo. In het eerste jaar moest Zeelenberg nog een echte mentor zijn voor de nieuwe wereldkampioen, maar dat veranderde snel: “Het is heel makkelijk om met hem te werken. Jorge [Lorenzo] wist precies wat hij wilde en dan deerde de rest hem niet. Bij Fabio is het heel anders. Hij is open minded en dat maakt dat hij heel goed kan schakelen en zich kan aanpassen. Natuurlijk heeft hij ook een ego, hij wil iedereen verslaan en haat het om te verliezen. Maar op hetzelfde moment toont hij ook gigantisch veel respect en dat is uitzonderlijk in zijn milieu.”