VR46-coureur Marini krijgt in 2022 fabrieksmachine van Ducati

Naast het officiële fabrieksteam levert de Italiaanse constructeur vanaf 2022 motoren aan maar liefst drie klantenformaties. Pramac Ducati blijft het semi-fabrieksteam met Jorge Martin en Johann Zarco, maar de andere formaties zijn nieuw. Gresini Racing gaat verder zonder Aprilia en krijgt Ducati-motoren, hetzelfde geldt ook voor het nieuwe MotoGP-team van Valentino Rossi. In tegenstelling tot wat gedacht werd, krijgt het team van de Yamaha-legende ook de beschikking over motoren van Ducati.

De Ducati GP20, het oudste 2019-model, wordt vanaf volgend seizoen niet meer gebruikt in de MotoGP. Het betekent dat alle coureurs de beschikking krijgen over machines uit de laatste twee MotoGP-seizoenen. Motorsport.com heeft vernomen dat de huidige coureurs ook volgend seizoen weer de nieuwste versie van de Desmosedici krijgen. Het gaat dan om de fabrieksrijders Jack Miller, Francesco Bagnaia, Jorge Martin en Johann Zarco. Daarnaast gaat de vijfde GP22, die contractueel beloofd is aan VR46, naar Luca Marini. De 2021-modellen, waar de fabriekscoureurs dit jaar op rijden, gaan naar Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi.

De nieuwe Ducati GP22 is geen revolutionaire machine zoals die van afgelopen seizoen, maar wordt wel op verschillende vlakken aangepasten om bestaande problemen te verhelpen. Ducati introduceert volgend seizoen een nieuwe krachtbron, meer aerodynamische verbeteringen en met aangepaste elektronica moeten rijders geholpen worden om de Michelin-banden beter op bedrijfstemperatuur te krijgen.

Ducati had dit seizoen de meest complete motorfiets van het MotoGP-veld en heeft ook al een aardig succesvol seizoen achter de rug, maar op de hoofdprijs moet men nog minimaal een jaar wachten. Jack Miller, Francesco Bagnaia en Jorge Martin hebben allemaal races gewonnen met de Ducati GP21, terwijl Enea Bastianini en Johann Zarco het meermaals tot het podium schopten.