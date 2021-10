RNF verklaart veranderingen in management voor MotoGP-seizoen 2022

Aan het eind van het huidige seizoen verdwijnt het Sepang Racing Team uit zowel de MotoGP als de Moto2 en Moto3. De entiteit gaat volgend jaar verder onder de naam RNF MotoGP Team en blijft dan alleen in de MotoGP actief, waarbij eigenaar Razlan Razali en teammanager Wilco Zeelenberg aan het roer zullen staan. Voor Johan Stigefelt is geen ruimte meer in de nieuwe renstal. Naar verluidt is er in de afgelopen weken een breuk ontstaan tussen Razali en Stigefelt, wiens naam geheel ontbrak in de aankondiging van RNF tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Dat Stigefelt eind dit jaar vertrekt bij de renstal, heeft volgens Razali echter vooral te maken met het feit dat het team fors moet inkrimpen na het afstoten van de Moto2- en Moto3-teams. “De afgelopen drie jaar waren we een team van meer dan zestig mensen. Door de verandering van het team kunnen we niet verder met de Moto2 en Moto3 en dus wordt ons team ongeveer de helft kleiner Ik denk dat we volgend jaar ongeveer 29 teamleden hebben”, zei Razali. “Omdat Johan vooral naar de Moto2 en Moto3 omkeek en we volgend jaar alleen MotoGP doen, heb ik besloten dat ik dat samen met Wilco kan afhandelen. Daarom hebben we met wederzijds instemmen besloten dat Johan een andere richting inslaat.”

Even leek de breuk tussen Razali en Stigefelt ook gevolgen te hebben voor aanstaand MotoGP-debutant Darryn Binder, die zijn deal met Stigefelt heeft gesloten. De Zuid-Afrikaan werd afgelopen weekend echter aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Andrea Dovizioso en staat volgend jaar met een 2021-spec Yamaha aan de start. RNF tekende recent een nieuwe overeenkomst met Yamaha voor 2022, met de optie voor een verlenging van minimaal twee jaar. Razali had dat graag anders gezien, maar dat leverde weer problemen op omdat de entiteit RNF pas enkele weken geleden werd opgericht.

“Met de situatie van het team moest ik een nieuwe entiteit oprichten in Groot-Brittannië. En omdat wij een nieuw bedrijf zijn, moesten Yamaha en wij ons houden aan de regels van de Security Trade Group”, verklaarde Razali. “Het draait allemaal om naleving, want Yamaha is een groot Japans bedrijf. Vanwege het gebrek aan ervaring met de nieuwe entiteit enzovoorts, vanwege al deze nalevingskwesties met betrekking tot corporate governance, konden ze ons slechts een overeenkomst voor één jaar geven, met een verlenging voor de volgende jaren. We hopen dat zij half juni bevestigen dat zij het volgende jaar met ons door willen gaan en ga zo maar door. Het aanbod is niet wat wij ervan verwachtten, maar ik respecteer hun besluit vanwege de nalevingskwesties.”