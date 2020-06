Analyse: De grote gevolgen van Espargaro’s KTM-exit

Hoewel er nog geen competitieve meter gereden is in 2020, gaan de onderhandelingen over de contracten voor de volgende cyclus gewoon door. In totaal hebben zes rijders inmiddels hun plek voor volgend seizoen veiliggesteld. Zes van de twaalf fabriekszitjes zijn reeds vergeven, Yamaha en Suzuki hebben de line-up zelfs al voor de lange termijn (ze spelen op de jeugd) in kannen en kruiken. Ook bij Ducati heeft men met Jack Miller een jeugdige rijder in huis gehaald, terwijl men bij Honda logischerwijs bouwt op Marc Marquez. De strijd om de vrije plekken bij de fabrieksteams is altijd intrigerend om te volgen en dat is ook zonder actie op de baan het geval. Pol Espargaro heeft zichzelf tot sleutelfiguur gebombardeerd in dit fascinerende spel.

Probleem voor KTM: Steunpilaar vertrekt

Espargaro heeft aan werkgever KTM laten weten dat hij geen nieuw contract tekent voor 2021-2022, iets waar men in Mattighofen toch in zekere mate wel op gerekend had. Espargaro werd in 2017, toen KTM debuteerde in de MotoGP, aangetrokken en heeft sindsdien gefungeerd als de onbetwiste kopman. Espargaro scoorde in 2018 het eerste en tot nu toe enige MotoGP-podium van KTM op het hoogste niveau. Voor afgelopen seizoen trok het merk de portemonnee om een grote rijder binnen te halen, maar Johann Zarco – die de overstap op aanraden van zijn toenmalig manager maakte – hield het nog geen acht maanden vol. Espargaro bleef presteren en knokte zich naar de elfde plaats in het wereldkampioenschap.

De positie van Espargaro stond mede daardoor niet ter discussie bij KTM. Samen met testrijder Dani Pedrosa vormde hij een tandem die het team naar het front van de MotoGP moest brengen. Daarvoor waren ook alle benodigde middelen aanwezig. KTM heeft flink wat geld in het project gestoken en het merk heeft zich gaandeweg flink verbeterd. Het vertrek van Espargaro na dit seizoen is echter een flinke streep door de rekening en zet alles in een ander daglicht.

Er moet namelijk een nieuwe ervaren coureur komen om het team vanaf volgend jaar te dragen. Na het vertrek van Espargaro is Miguel Oliveira de meest ervaren rijder binnen het team, gevolgd door Brad Binder en Iker Lecuona. Dat houdt qua ervaring allemaal niet over. Biedt een terugkeer van Dani Pedrosa dan nog soelaas? Het lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de coureur er zelf geen trek meer in lijkt te hebben. KTM zou het echter aan kunnen grijpen als er echt nood aan de man is.

Het mes snijdt aan twee kanten voor Honda

Hoewel Honda zegt dat er op dit moment nog geen deal is met Espargaro, hebben diverse bronnen aan Motorsport.com laten weten dat er een mondeling akkoord is. Voor het Japanse merk snijdt het mes met het binnenhalen van Espargaro aan twee kanten. Ten eerste is het nuttig om een ervaren coureur op de tweede fiets te hebben naast wereldkampioen Marquez. Wanneer je om de wereldtitel in de MotoGP mee wil doen is het cruciaal om twee goede rijders aan boord te hebben en met Espargaro heeft Honda straks zeker zo’n rijder in huis. Bovendien heeft Espargaro op de KTM een vergelijkbare stijl met die van Marquez, dat kan helpen. De machine van de Oostenrijkers is net als de Honda een machine waarop je moet knokken om tot knappe rondetijden te komen, beide heren zitten wat dat betreft dus op één lijn.

Maar de gevolgen van deze stap zijn veel verstrekkender dan enkel de bezetting bij Repsol Honda. Aangezien Espargaro daar de tweede plek inneemt, komt Alex Marquez bijvoorbeeld vrij. Je kunt zeggen dat het een ongelooflijk harde beslissing van Honda is om deze rijder zonder ook maar een wedstrijd gereden te hebben weer buiten de deur te zetten. Maar in werkelijkheid heeft de Japanse formatie een goed alternatief plan voor de coureur, waar hij op lange termijn van gaat profiteren. Direct na de bekendmaking van de Moto2-wereldkampioen vroeg men zich al af of hij het zitje bij Repsol Honda niet gewoon te danken had aan zijn broer. De 23-jarige Alex heeft zichzelf helemaal nog niet kunnen bewijzen, maar de vooroordelen vlogen hem wel alvast om de oren.

Daarnaast is het voor niemand eenvoudig om een MotoGP-carrière te beginnen bij het fabrieksteam van Honda. Het is nu eenmaal een van de meest felbegeerde zitjes in de MotoGP, een plek waar een rijder constant onder een vergrootglas ligt. Voor een debutant niet ideaal en zeker niet ideaal voor de jongere broer van een meervoudig wereldkampioen. Het zou kunnen leiden tot een ongezonde situatie binnen Repsol Honda, waarin men de prestaties van Alex Marquez continu vergelijkt met die van zijn broer, iets wat niet bepaald eerlijk is. Het zou de carrière van de jonge Marquez schade kunnen berokkenen, ook al omdat dit seizoen op vele vlakken uniek is. Mede daardoor wordt er nu maatwerk geleverd.

Het ligt namelijk voor de hand dat Marquez om die reden bij LCR Honda, het satellietteam, wordt gestald. Hij kan zich daar in de luwte ontwikkelen tot een volwaardige MotoGP-coureur, zonder dat zijn prestaties vergeleken worden met die van zijn broer. Hoewel deze stap terug voor Marquez kan voelen als een degradatie, zal hij ook inzien dat hij er op den duur beter uit kan komen. Bovendien is het een signaal van Honda dat het team wil investeren in de jonge Marquez, bij een LCR-zitje – waar hij de beschikking krijgt over fabrieksmateriaal – hoort nu eenmaal een prijs.

Het dilemma van LCR: Crutchlow of Nakagami eruit?

De komst van Marquez zal de huidige operatie van Lucio Cecchinello echter wel ontwrichten. Cal Crutchlow en Takaaki Nakagami rijden op dit moment voor dat team en dat gaat om meer dan alleen het sportieve aspect. Het team draait voor een groot deel op sponsoren die aan de beide rijders gebonden zijn. Een vertrek van Crutchlow of Nakagami heeft derhalve implicaties voor het team en dat zal gecompenseerd moeten worden door Honda, als Marquez straks bij het team komt.

Dan rest nog de vraag wie uiteindelijk het slachtoffer wordt van de komst van Marquez. Crutchlow heeft in het verleden aangegeven in de nadagen van zijn actieve carrière te zitten, maar heeft begin dit jaar toch weer de energie en motivatie gevonden om er nog een seizoen aan vast te plakken. De uitgesproken Brit voelt zich nog altijd goed binnen het team en is na Marquez een van de coureurs waar Honda op moet bouwen in de ontwikkeling van de machine. Nakagami heeft een andere rol binnen de renstal, maar ook hier speelt het commerciële aspect een belangrijke rol. Bovendien is het voor Honda belangrijk dat er een Japanse rijder actief is in de MotoGP. Een duivels dilemma dus.

De carrousel draait op volle toeren

Tot slot is de move van Espargaro in potentie een belangrijk startpunt voor de rest van de rijdersmarkt. Bij KTM zal men zoeken naar een ervaren kopman en komt de naam van ene Andrea Dovizioso wellicht naar boven drijven. Een maand geleden verklaarde KTM-teambaas Pit Beirer nog dat Dovizioso niet in beeld was omdat het team bezig was de huidige rijders vast te leggen, maar dat is nu van tafel. Dovizioso ligt op zijn beurt nog steeds in de clinch met Ducati over een nieuw contract, tot op heden kon men nog geen overeenstemming bereiken over het financiële aspect van de deal. Het vrijkomen van het KTM-zitje geeft Dovizioso wellicht een troefkaart om uit te spelen in de onderhandelingen met Ducati. Als de Italianen niet over de brug willen komen, kan Dovi immers KTM aandragen als plausibel alternatief. Al is het maar om druk op de ketel te zetten bij Ducati.

De antwoorden en uitkomsten van dit hele spel zullen in de komende weken of maanden mondjesmaat binnendruppelen, maar nu is al duidelijk dat het Silly Season in de MotoGP wederom niet teleurstelt. En dan te bedenken dat er in 2020 nog geen meter gereden is…