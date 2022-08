De Spanjaard kwam in de vierde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen weekend hard ten val. Met een snelheid van ongeveer 185 kilometer per uur schoof Aleix Espargaro onderuit. De Aprilia-coureur bleef eerst liggen, maar was gelukkig niet bewusteloos. Direct na de klap werd hij naar het medisch centrum in de paddock gebracht, waar de artsen concludeerden dat de coureur geen breuken had opgelopen. Uiteindelijk nam Espargaro deel aan de race en finishte op de negende plek, 3,9 seconden achter racewinnaar Francesco Bagnaia.

Vrij vlot na de race vloog Espargaro terug naar Spanje en bracht een bezoekje aan het ziekenhuis in Barcelona. Daar hebben de doktoren geconstateerd dat de Spanjaard een hielbeenbreuk heeft opgelopen in zijn rechtervoet. "De blessure behoeft geen verdere behandeling. Aleix heeft zeven dagen van absolute rust voorgeschreven gekregen. Hij moet tot die tijd krukken gebruiken om zijn gekwetste voet niet te overbelasten. Het doel is om tijdens het volgende raceweekend van 19 tot en met 21 augustus in Oostenrijk in de beste conditie te zijn", zo staat te lezen in een verklaring die Aprilia maandagmiddag verstuurd heeft.

VIDEO: De crash van Aleix Espargaro in de vierde training voor de Britse GP