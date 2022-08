Lange tijd leek er niets aan de hand voor Fabio Quartararo. De Yamaha-rijder had een riante voorsprong in het MotoGP-kampioenschap opgebouwd, maar ging tijdens de TT van Assen in de fout. Vroeg in de race ging hij bij een overenthousiaste inhaalpoging op titelrivaal Aleix Espargaro onderuit, iets wat hij zelf kwalificeerde als "een beginnersfout". De Spanjaard herstelde zich sterk en knokte zich terug naar de vierde stek, Quartararo moest na een tweede valpartij opgeven. Die nulscore was al pijnlijk, maar hij kreeg bovendien een long lap penalty voor de Britse GP. Op Engelse bodem kwam hij niet verder dan P8. In Assen en Silverstone ging de winst naar Ducati-rijder Francesco Bagnaia, die zo een enorme hap uit zijn achterstand haalde. De Italiaan staat momenteel op 49 punten.

Op de vraag van Motorsport.com of Bagnaia nog altijd een bedreiging vormt, antwoordt Quartararo: “Kijk naar de laatste twee races, we hebben bijna vijftig punten verloren ten opzichte van hem. Uiteraard zag ik Pecco als grote tegenstander in de strijd om de titel. Zij hebben veel meer ervaring en veel meer machines op de grid dan wij hebben. Zodra we op vrijdag op het circuit arriveren, zijn we altijd snel want onze machine komt heel erg overeen met de versie van vorige jaren. Hoe meer races zij rijden, hoe beter ze hun motoren leren kennen. Op vrijdag zijn ze wat langzamer, maar zodra er meer gereden wordt en er meer dagen verstrijken zijn ze veel sneller.”

Er staan dit seizoen nog acht races op het programma, op heel verschillende circuits. De Fransman wil echter niets weten van een favorietenrol op bepaalde banen: “We kunnen op elk circuit snel zijn, maar er is geen circuit wat ons echt heel erg goed ligt. Alle circuits hebben veel acceleratie en lange rechte stukken. Uiteraard reden we vorig jaar niet in Japan en Thailand. Daar draait het om acceleratie en lange rechte stukken. We zullen zien.”