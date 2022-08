Espargaro begrijpt uitslag Silverstone niet: "Blessure geen excuus"

Aleix Espargaro kende een sterk weekend, maar een zware crash in de vierde vrije training maakte het leven van de Aprilia-rijder ineens een stuk gecompliceerder. De tweede man in het MotoGP-kampioenschap werd in de Farm-bocht met 185 kilometer per uur bruut van zijn machine geworpen en raakte geblesseerd aan zijn voeten. Espargaro deed kort daarna alweer mee aan de kwalificatie, waarin hij een zesde startplaats uit het vuur wist te slepen. De artsen op het circuit verklaarden hem vervolgens ook fit voor de warm-up en uiteindelijk ook de race.

In de wedstrijd op Silverstone kwam Espargaro zondagmiddag niet verder dan de negende plaats, hoewel de achterstand op winnaar Francesco Bagnaia met 3.9 seconden niet groot was. Espargaro vertelde na de race dat hij pijn had gehad, maar dat dit niet te reden is voor het, in zijn ogen matige, resultaat. "Ik voel mij eerlijk gezegd wel goed", aldus de Spanjaard. "De pijn is geen excuus. Uiteraard kon ik niet helemaal vrij bewegen op de motor en hem omgooien. Ik had wel last tijdens de race, maar het was geen enorme pijn."

"Begrijp niks van de uitslag"

De 33-jarige Spanjaard baalt er bovenal van dat hij niet in staat was om in te halen. "Ik kon niet agressief zijn en anderen passeren", aldus Espargaro. "Ik ben niet ver achter de winnaar gefinisht, maar tijdens de wedstrijd had ik niet het tempo. Jammer dat ik niet mee kon knokken voor de overwinning. Maar racen is racen. Je moet het laten zien in de wedstrijd." Espargaro zag teamgenoot Maverick Viñales met Bagnaia vechten voor de overwinning en tweede worden. "Als ik een beter tempo had gehad, had ik ook voor de zege kunnen knokken. Ik snap niet hoe deze race zo is verlopen. Als ik naar de uitslag kijk, begrijp ik niks van de motoren; de Ducati's hebben het hele weekend nul tempo en ze winnen toch. Ze hebben het geweldig gedaan, geen idee waar ze de snelheid vandaan hebben gehaald. Bezzecchi was erg sterk, hij werd tiende. Fabio [Quartararo] was dat ook en finishte bij mij, de KTM in de kopgroep en Bastianini stond vrijdag nog buiten de top-vijftien. Wat er vandaag is gebeurd, ik begrijp er helemaal niks van. Ik had geen tractie. Maar goed, dit is MotoGP, alles zit dichtbij elkaar. De volgende acht wedstrijden, het laatste deel van het kampioenschap, worden leuk.

Espargaro probeerde in de laatste ronde nog WK-leider Quartararo in te halen, maar moest de achtste plaats aan de Fransman laten. Daarmee werd het gat tussen beiden in het kampioenschap maar één punt groter. Die bedraagt nu 22 punten. "Het was onmogelijk om hem voorbij te gaan, ik was ver weg, maar ik moest het proberen", aldus Espargaro over zijn inhaalpoging. "Ik liet de voorrem los en ging ervoor. Uiteindelijk ging het maar om een punt, maar voor mij ging het daar niet om: ik wilde gewoon voor hem komen. Ik heb het geprobeerd, maar heb een goede kans om punten goed te maken laten liggen."