RW Racing heeft het lek nog niet boven in Jerez

Tijdens het eerste weekend in Jerez konden Bo Bendsneyder en Jesko Raffin zich niet losrukken uit de achterhoede in de Moto2-klasse. Problemen met de hitte speelden de NTS-fiets parten, coureurs hadden geen vertrouwen in de voorkant van de machine. Het introduceren van nieuwe onderdelen is niet mogelijk aangezien de ontwikkeling in de Moto2 bevroren is vanwege de coronacrisis. De rijders moeten het daarom doen met het huidige pakket, dat eigenlijk bedoeld was als 'tussenpakket'. Op de thuisbasis staat een verbeterd pakket klaar voor introductie, maar dat kan voorlopig niet gebruikt worden. Na een week waarin volop gezocht werd naar verbetering, kwam vrijdag het moment van de waarheid waarbij de aanpassingen in de praktijk gebracht werden. Maar dat leverde niets op, zo verklaarde Bendsneyder.

“We wisten dat het moeilijk zou worden. Na vorig weekend hebben we de motor anders gezet, maar dat pakte niet goed uit”, aldus Bendsneyder, die de dag met de 27ste tijd afsloot. “Het gevoel met de voorkant werd minder in plaats van beter. Voor FP2 zijn we een andere kant op gegaan en dat was wel ietsje beter, maar nog niet genoeg. We denken nu wel te begrijpen welke kant we op moeten, dus ik hoop dat we morgenochtend die stap kunnen zetten.”

Teammanager Jarno Janssen zag dat zijn coureurs hun best deden, maar de stap voorwaarts niet konden zetten. “Het is supermoeilijk”, stelde Janssen. “De rijders doen echt hun stinkende best, maar als de set-up de coureur niet het gevoel geeft wat hij nodig heeft om comfortabel en met vertrouwen het gas open te draaien, kan hij ook niet die twee of drie tienden extra eruit persen. In Qatar paste het perfect, maar hier kunnen we het niet vinden. Het moet allemaal heel precies kloppen, maar het kwartje valt tot nu toe nog niet onze kant op.”

Bendsneyder refereerde er al even aan, hij denkt dat er zaterdagochtend wel wat mogelijk is. Janssen: “De focus ligt nu op zaterdagochtend, want dan moet het gebeuren. Als Bendsneyder in de koelere omstandigheden een tijd kan rijden bij de eerste veertien, hebben we een kans. Zeker, dat wordt een uitdaging, maar het is niet onmogelijk."

Sky VR46-rijder Marco Bezzecchi was vrijdag de rapste tijdens de trainingen. Hij eindigde nipt voor WK-leider Tetsuta Nagashima en Jorge Navarro. Bensneyder moest op vrijdag genoegen nemen met de 27ste en 27ste posities.