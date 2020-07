Marini verslaat Nagashima tijdens Moto2-race in Jerez

Het dramatische weekend van Bendsneyder kreeg ook ook een dramatisch eind tijdens de 23 ronden durende race op het Circuito de Jerez. De Nederlander viel na de start terug naar de 25ste plaats en had vanaf dat moment moeite om een goed tempo te rijden. In de achtste ronde kwam de jacht op punten definitief tot een eind toen Bendsneyder onderuit schoof.

De Rotterdammer was niet de enige die moeite had om overeind te blijven tijdens de race, al vroeg bleek dat de Moto2-race een uitputtingsslag zou worden. De eerste uitvaller was de ongelukkige Jorge Navarro, die kort na de start in aanraking kwam met Marco Bezzecchi. De Speed Up-coureur, die tweede eindigde tijdens de kwalificatie, was al na enkele honderden meters klaar. Bezzecchi ging overigens zelf ook onderuit, hij crashte hard in de achtste ronde van de race bij het insturen van bocht 10. Even daarvoor gingen Somkiat Chantra en Marcos Ramirez samen onderuit, Marcel Schrotter moest ook opgeven nadat hij aanvankelijk een goede start maakte.

Vooraan werd een behouden tempo gereden, hoewel dat voor een groot aantal rijders al veel te snel was. Luca Marini nam na enkele rondjes de leiding in de wedstrijd over van polesitter Jorge Martin. De Spaanse coureur moest even daarna ook teamgenoot Tetsuta Nagashima laten gaan. De winnaar van de Qatarese GP maakte een sterke opmars in de jacht op Marini, maar bleef uiteindelijk op iets meer dan een seconde steken. Nagashima deed nog een poging, maar kwam uiteindelijk niet in de buurt van de Italiaanse coureur.

Marini pakte zodoende zijn vierde Moto2-overwinning voor Nagashima. In de strijd om de derde plaats moest Martin nog even vrezen voor Sam Lowes, maar de voormalig Moto3-kampioen bleef uiteindelijk buiten schot van de Brit. Lowes nam genoegen met de vierde plaats na een wisselvallig 2019. Aron Canet werd vijfde voor voormalig MotoGP-coureur Hafizh Syahrin op de zesde plaats. Remy Gardner werd zevende voor Lorenzo Baldassarri en Enea Bastianini. Xavi Vierge maakte de top-tien compleet.

Jesko Raffin, de teamgenoot van Bo Bendsneyder, kwam wel aan de finish. Hij stond als 21ste in de uitslag.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Spanje - Race

