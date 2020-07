Bezzecchi pakt pole voor GP Andalusië, Bendsneder 24ste

Bezzecchi klokte aan het begin van de sessie zijn snelste tijd. Het gripniveau was op dat moment nog behoorlijk goed na de kwalificatie van de MotoGP. Bezzecchi noteerde een 1.41.728 en dat was genoeg voor pole-position. Opvallend, want de Sky VR46-rijder maakte zaterdag in de derde training nog een behoorlijke schuiver. Hij was daarmee nipt sneller dan Sam Lowes, die zijn vorm gevonden heeft nadat hij eerder in het seizoen geblesseerd raakte. Enea Bastianini maakte de eerste startrij compleet voor het Italtrans-team.

Jorge Navarro eindigde op de vierde plaats met Luca Marini, de winnaar van de Spaanse GP, op de vijfde stek. Jorge Martin eindigde als zesde. WK-leider Tetsuta Nagashima beleefde een pijnlijke crash in de derde vrije training en moest als gevolg daarvan naar het medisch centrum. Daar werd niets vastgesteld, maar de rijder was niet okselfris in de kwalificatie. Nagashima eindigde op de vijftiende plaats.

Bo Bendsneyder en het NTS RW Racing GP-team hebben de problemen met de warmte niet op kunnen lossen in Jerez. De Rotterdammer start zondag als 24ste in de race. Zijn teamgenoot Jesko Raffin kwam er helemaal niet aan te pas. De Zwitser eindigde als laatste op 1.2 seconde van Bendsneyder.