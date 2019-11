Bendsneyder: "Racetempo in de groep niet goed genoeg"

Bendsneyder kwalificeerde zich als 22ste voor de race, maar viel al snel terug. Van de 26ste stek kon hij zich uiteindelijk nog naar P24 rijden, maar dat was andermaal niet genoeg voor punten. De teller voor Bendsneyder bleef daarom steken op een totaal van zeven WK-punten in vier verschillende races. De coureur eindigde daardoor op de 26ste plaats in het eindklassement van de Moto2.

“Het probleem in de race was dat ik niet de lijnen en rondetijden kon rijden die ik in de trainingen kon rijden”, verklaarde de RW Racing-rijder na de slotrace. “Ik kon in een groep niet hetzelfde doen als ik kan doen als ik alleen rijd. Pas toen ik vrij baan voor me had, kon ik weer rijden zoals je deze motor moet rijden.”

Terugkijkend op het seizoen merkte de Nederlander op dat hij in de tweede helft van het seizoen weinig progressie heeft geboekt. “Na een goede eerste helft van het seizoen zijn we een beetje stil blijven staan, waar anderen wel een stap hebben kunnen maken”, die van mening is dat het team wel vooruitgang boekt. “We zijn nu echt wel op de goede weg en hebben dat ook kunnen laten zien, alleen nog niet vaak genoeg.”

Bendsneyders tijdelijke teamgenoot Tommaso Marcon eindigde na een rommelige openingsfase op de 27ste plaats en haalde zodoende voor het eerst de finish in een Grand Prix.

Het seizoen zit er nog niet op voor Bendsneyder en consorten. Zij komen aankomende week nog in actie tijdens een post-season test op het circuit van Jerez. Hij en teamgenoot Jesko Raffin kunnen dan voor het eerst met de 2020-motor testen.