RW Racing blikt terug op bewogen jaar: “Niet de stap gemaakt”

Janssen hoopte met Bo Bendsneyder en Steven Odendaal in 2019 steevast mee te doen in de punten, maar na een veelbelovende start van het seizoen bleek dat toch tegen te vallen. Odendaal verdween in de tweede helft van het seizoen uit beeld nadat hij het niveau in Moto2 niet haalde, Bendsneyder zat op zijn beurt ook te vaak aan de verkeerde kant van de streep.

Het team blikt daarom terug op een teleurstellend seizoen. “We hebben een bewogen jaar achter de rug. Op basis van de voortekenen hadden we meer verwacht. We hebben niet de stap kunnen maken die nodig was”, zei Janssen, die vervolgens een boekje open deed over de redenen. “Daar zijn verschillende oorzaken voor. Eén van de factoren die een rol hebben gespeeld is dat Bo Bendsneyder er grotendeels alleen voor stond. Door de blessure die Steven Odendaal voor de start van het seizoen had opgelopen, miste hij het begin van het seizoen en die achterstand kon hij niet inlopen. We hebben geluk gehad met Jesko Raffin, die veel werk heeft verricht, maar na drie wedstrijden was dat weer afgelopen en moesten we feitelijk weer opnieuw beginnen.”

In de eerste drie races van het nieuwe seizoen pakten Raffin en Bendsneyder punten, maar bij terugkeer in Europa stond het team lange tijd droog. Het zorgde er uiteindelijk voor dat de samenwerking tussen Bendsneyder en zijn crew-chief Hans Spaan stukliep. Volgens Janssen heeft de introductie van de nieuwe achterband niet bijgedragen aan de situatie van zijn team. “De introductie van een nieuwe, bredere achterband in Jerez heeft ook niet in ons voordeel gewerkt. De ontwikkeling loopt dan een deuk op en ook Bendsneyder komt dan niet verder. Dat is een heel spijtige samenloop van omstandigheden in pas het tweede jaar van deze machine. We hebben echter wel heel veel geleerd en met die informatie wordt in Japan hard gewerkt om volgend seizoen met een verbeterde machine aan de start te komen.”

Het seizoen van RW Racing zit er nog niet helemaal op. De renstal uit Dwingeloo komt deze week nog uit tijdens een post-season test op het circuit van Jerez.