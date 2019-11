Moto2 Valencia: Binder pakt derde zege op rij

Vanwege de chaotische omstandigheden voor en tijdens de Moto3-race kwam het tijdschema flink onder druk te staan. De Moto2-race werd als gevolg daarvan ingekort tot zo’n zestien ronden en begon een half uur later dan aanvankelijk op de planning stond. Het was inmiddels een beetje warmer geworden, maar het Spaanse zonnetje liet de rijders wat in de steek. Het kwik steeg daardoor niet verder dan 14 graden Celsius.

Jorge Martin pakte de kopstart voor de zestien ronden durende race, maar lang duurde het niet voor Moto2-veteraan Thomas Lüthi langszij kwam. De Zwitser ging het grootste deel van de race aan de leiding, maar hij had met Brad Binder een geduchte concurrent in zijn wiel. Binder bleef lang in de schaduw van Lüthi zitten, maar deelde in de elfde ronde voor het eerst een speldenprikje uit. De Zuid-Afrikaan slaagde erin naar de leiding te gaan, maar ging niet veel later in de fout. De Intact GP-rijder kwam daardoor weer langszij en kwam op de eerste plaats terecht.

Met vijf ronden te gaan was het bal voor de overwinning echter wel geopend. Na zijn foutje duurde het even voor Binder opnieuw aan kon zetten, met twee ronden te gaan volgde er een nieuwe poging. In bocht 2 zette Binder zijn KTM aan de binnenkant bij Lüthi, hij kon de actie daar nog niet succesvol afmaken. Een paar bochten later lukte het de Zuid-Afrikaan wel, die daardoor aan de leiding ging. Direct wist Binder een gaatje te slaan naar de Kalex-rijder terwijl ook SpeedUp-rijder Jorge Navarro en MV Agusta’s Stefano Manzi de aansluiting voor het podium te pakken hadden.

Lüthi bleef buiten schot voor Navarro en Manzi. De laatste twee vochten om de laatste stek op het podium, Manzi probeerde van alles om de Spanjaard in te halen. Hij slaagde er echter niet in om nog langszij te komen. Manzi eindigde achter Navarro op de vierde plaats, hij scoorde daarmee wel zijn beste resultaat van het seizoen. Martin eindigde na een goede openingsfase op de vijfde plaats, Augusto Fernandez werd zesde op de Pons-machine met speciale livery. Luca Marini eindigde achter Xavi Vierge op de achtste plaats. Fabio di Giannantonio claimde de titel van beste rookie in de Moto2-klasse, hij eindigde op de negende plaats voor Sam Lowes.

Bo Bendsneyder in de slotrace van het seizoen niet verder dan de 24ste plaats. De Rotterdammer won nog een plekje bij de start, maar viel daarna snel terug. Uiteindelijk bleef hij opnieuw puntloos en bleef de teller qua WK-punten steken op zeven stuks dit seizoen. Teamgenoot Tommaso Marcon finishte zijn eerste race op de NTS-machine op de 27ste plaats.

Moto2-wereldkampioen Alex Marquez sloot zijn seizoen af met een dertigste plaats. De Spanjaard kwam drie ronden voor het eind van de race ten val, maar kon zijn weg nog wel vervolgen. Vanwege de crash naderde Binder zijn concurrent nog tot op drie punten in de uiteindelijke eindstand van het WK Moto2.

Lukas Tulovic gaf Kiefer Racing geen afscheid van de Moto2-klasse om lang bij stil te staan. Tulovic parkeerde zijn machine al na vijf ronden in de pits. Het was voorlopig de laatste wedstrijd van de Duitse renstal in de Grand Prix-paddock. Moto2-debutant Sean Dylan Kelly viel in de voorlaatste ronde uit.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Valencia - Race