IndyCar test nieuwe aero om Indy 500 aantrekkelijker te maken

Bij de test worden verschillende oplossingen met betrekking tot de voorvleugel en de underwing getest. Daarmee moeten de auto’s dichter bij elkaar kunnen rijden op de superspeedway, maar tegelijkertijd moet inhalen niet te makkelijk worden en moet er worden voldaan aan de veiligheidseisen. In de underwing blijven een aantal gaten aanwezig, zodat voorkomen wordt dat auto’s opstijgen na een crash. Volgens Tino Belli, directeur aerodynamische ontwikkeling bij IndyCar, heeft het technische team van de klasse in samenwerking met Dallara oplossingen gevonden die het racen beter moeten maken, terwijl ook de veiligheid gewaarborgd blijft.

“Sinds de introductie van de huidige aerokit in 2018 hebben we echt racen gezien op Indianapolis. Daardoor eindigden de coureurs met de beste set-up en degenen die hun auto het beste aanpasten tijdens de race vooraan”, vertelde Belli aan Motorsport. “Het pakket creëert ook wat verschillen, zodat de auto’s niet eindeloos in een groep rijden. Daarmee verkleinen we de kans op een enorme crash, zoals je die bij de Daytona 500 ziet. We hebben echter ook gezien dat de auto’s teveel onderstuur krijgen als ze dicht op de auto ervoor rijden. Dat werd in 2019 opgelost met hulp van Firestone [met een nieuwe rechter voorband], maar het onderstuur keerde dit jaar terug vanwege het extra gewicht van de aeroscreen. Dus we willen terug naar hoe het in 2019 was… Het basisidee is om de downforce aan de voorkant meer met de underwing te genereren dan met de voorvleugel.”

Het doorgaan van de test hangt natuurlijk wel af van de weersomstandigheden. De verwachte temperaturen en regen op donderdag dreigen spelbrekers te worden, maar Belli is optimistisch. “We hebben goede hoop dat we beide dagen vol kunnen maken, hoewel Firestone een minimumtemperatuur heeft waarbij pas gereden mag worden. Donderdag ziet er regenachtig uit, maar vrijdag lijkt koud en zonnig te worden. Op dit moment laten de vooruitzichten zien dat we woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 18.00 uur kunnen rijden.”

De komende dagen komen zeven IndyCar-coureurs in actie op Indianapolis Motor Speedway. De test wordt op woensdag afgetrapt door Penske-coureur Josef Newgarden en Indy 500-winnaar Takuma Sato. De derde coureur op de baan is Scott McLaughlin, die volgend seizoen zijn fulltime IndyCar-debuut maakt. Hij werkt het verplichte Rookie Orientation Program af. Op donderdag komen ook kampioen Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Ed Carpenter en Patricio O’Ward in actie.

Met medewerking van David Malsher