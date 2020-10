Rosenqvist stapt over naar IndyCar-project Arrow McLaren SP

Motorsport.com kon eerder al melden dat Rosenqvist de overstap naar McLaren zou maken, maar de bevestiging liet nog even op zich wachten. Hij vervangt Oliver Askew, die niet bepaald een succesvol debuutseizoen beleefde. Patricio O’Ward werd eerder al wel bevestigd bij de formatie.

“Ik kan niet wachten tot ik deze volgende stap in mijn carrière kan zetten bij Arrow McLaren SP. Het team heeft zich dit jaar goed laten zien en ik kijk uit naar de samenwerking om het team verder vooruit te helpen. Ik wil Sam [Schmidt], Ric [Peterson], Zak [Brown] en het hele team graag bedanken voor deze kans. Ik kijk ernaar uit om te werken bij dit team en ben me zo goed mogelijk aan het voorbereiden.”

Rosenqvist komt over van Chip Ganassi Racing, waarvoor hij de afgelopen twee seizoenen actief was. In zijn debuutseizoen won hij de rookietitel en pakte hij pole voor de Grand Prix van Indianapolis. Tijdens de races op Mid-Ohio en Portland werd hij tweede. Het voorbije seizoen begon aanvankelijk niet al te best met een crash in Texas, maar won hij de tweede race op Road America. In het klassement eindigde hij dit jaar op de elfde plaats.

Volgende week komt Rosenqvist al voor het eerst in actie met de wagen van Arrow McLaren SP. Hij test maandag op Barber Motorsports Park. Zweden is in 2021 goed vertegenwoordigd in IndyCar: eerder deze week zette Marcus Ericsson zijn handtekening onder een nieuw contract bij Chip Ganassi Racing.