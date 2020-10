Pech voor Van Kalmthout in St. Pete: “Podium was mogelijk”

Op zaterdag stelde Van Kalmthout de titel voor Rookie of the Year al veilig, nadat zijn enige overgebleven concurrent Alex Palou zich niet op pole-position kwalificeerde. De Nederlander noteerde zelf de negende tijd in het tweede deel van de kwalificatie, waardoor hij zondag ook vanaf die positie mocht vertrekken tijdens de afsluiting van het IndyCar-seizoen op het stratencircuit van St. Petersburg.

De openingsfase van de race verliep nog naar wens voor VeeKay, die zich met een vroege stop uiteindelijk naar de vierde positie wist te knokken. Op dat moment was hij op zijn harde banden ook de snelste man op de baan. De eerste neutralisatie gooide echter roet in het eten, want bij de herstart werd hij op zijn oudere banden ingehaald door twee rijders, onder wie uiteindelijke winnaar Josef Newgarden. Kort daarna volgde een tweede neutralisatie, waarin Van Kalmthout zijn tweede stop maakte. Bij de volgende herstart ging het helemaal mis voor de coureur van Ed Carpenter Racing: Scott McLaughlin spinde na een touché met een andere auto en VeeKay kon hem niet meer ontwijken. Daardoor liep hij twee ronden achterstand op.

Uiteindelijk reed Van Kalmthout de race wel uit, waarbij hij nog terug wist te komen tot de vijftiende positie. Daarmee stelde hij de titel als Rookie of the Year officieel veilig. “Ik ben nu officieel Rookie of the Year en daar ben ik heel blij mee”, verklaarde hij na afloop van de door St. Petersburg. Blij met het verloop van de wedstrijd was hij vanzelfsprekend niet. “In deze race gebeurde echter alles wat we net niet wilden dat er zou gebeuren. We waren heel snel, maar die eerste safety car-fase gooide onze plannen al in de war.”

Het incident met debutant McLaughlin zorgde ervoor dat alle kansen op een topklassering verkeken waren. Dat noemt Van Kalmthout zonde, want met de snelheid die hij had zat er volgens hem veel meer in dan een vijftiende plaats. “Na de volgende safety car spinde McLaughlin naar de binnenkant van de bocht en daar reed ik. Ik kon geen kant op. Daarna was het alleen nog maar de race uitrijden en punten pakken. De auto was echter zo snel dat ik denk dat een podium er wel in had gezeten.”