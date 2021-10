Nadat het aantal fulltime inschrijvingen in de IndyCar Series jarenlang daalde, is de afgelopen jaren juist weer een positieve trend waar te nemen. Daar waar er in 2019 nooit meer dan 24 auto’s op de grid stonden – met uitzondering van de Indy 500 – waren er in 2021 al 24 fulltime inschrijvingen. Bij de slotrace in Long Beach verschenen zelfs 28 auto’s aan de start.

In 2022 lijkt het aantal deelnemers opnieuw toe te nemen. Motorleverancier Chevrolet verwacht het hele seizoen aan elf of twaalf auto’s te moeten leveren, concurrent Honda spreekt zelfs van vijftien auto’s. Dat zou betekenen dat er iedere race minimaal 26 auto’s deelnemen, terwijl het veld met parttime inschrijvingen soms zelfs de 30 deelnemers passeert.

De grotere startvelden bezorgen de IndyCar een luxeprobleem met betrekking tot onder meer de kwalificatie. Met het huidige format voor road courses en stratencircuits wordt het veld in twee groepen verdeeld voor het eerste segment. Van beide groepen gaat de top-zes door naar de Fast 12, waarna de snelste zes rijders uit dat segment in de Fast Six strijden om pole-position. Een groter deelnemersveld kan dat format echter onder druk zetten, zo vertelde IndyCar-president Jay Frye aan RACER.

“De circuits gaan niet groter worden en we gaan naar enkele plekken waar het drukker wordt doordat er meer auto’s deelnemen”, zei hij. “Houdt dat in dat we de kwalificatie beginnen met drie groepen, in plaats van twee? En gaan ze dan van daaruit verder naar de Fast 12, om de rest van de sessie te houden zoals we gewend zijn? We weten dat het in potentie voor problemen kan zorgen, dus hoe lossen we dat op voordat we dat punt bereiken? Daar kijken we op dit moment naar.”

Een mogelijke oplossing is de invoering van een pre-kwalificatie. De Formule 1 werkte in het verleden met zo’n systeem, waarbij de langzaamste deelnemers zich op vrijdagochtend moesten kwalificeren voor de rest van het weekend. Ook in de Verenigde Staten is dat geen onbekend format, want de CART deed dat begin jaren 90 ook. Toch is dat voor de IndyCar in de huidige tijd geen optie, stelt Frye, waarbij hij verwijst naar het plan voor de lange termijn om meer teams aan te trekken.

“Dat lijkt te werken en we hebben hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen”, aldus Frye. Momenteel kijkt de klasse bijvoorbeeld naar het aantal deelnemers dat problemen gaat opleveren op de diverse circuits. “We gaan dus aan de slag met deze locaties om te zien wat we kunnen doen om iedereen te verwelkomen. De teams en hun sponsoren hebben veel moeite gedaan om het aantal auto’s op te krikken, dus het laatste wat je wil doen is auto’s naar huis sturen. We zijn dus niet van plan om die weg in te slaan.”