Rahal Letterman Lanigan neemt na vier jaar afscheid van Sato

Nadat Takuma Sato in 2012 al een seizoen voor het team van Bobby Rahal, David Letterman en Mike Lanigan had geracet, keerde hij begin 2018 terug. Het werd het begin van een samenwerking van vier jaar, waarin de 44-jarige coureur vier races wist te winnen. Zijn eerste overwinning voor Rahal Letterman Lanigan behaalde Sato in de GP van Portland van 2018. Daarna volgden zeges op Barber Motorsport Park en Gateway in 2019. Het absolute hoogtepunt van de samenwerking volgde in 2020, toen hij zijn tweede Indy 500-zege boekte. Dat jaar boekte Sato ook zijn beste resultaat in het kampioenschap met de zevende plek.

In het meest recente seizoen wist Sato voor het eerst in zijn tweede periode bij RLL geen zege te boeken en werd hij elfde in het kampioenschap. Het blijkt nu zijn laatste jaar als coureur van het team te zijn. “Het was een privilege en een eer om Takuma door de jaren twee keer bij ons te hebben”, zei Rahal, de Indy 500-winnaar van 1986. “Ik heb altijd enorm genoten van het samenwerken met Takuma. Zijn toewijding en inzet voor niet alleen zijn vak, maar ook het team waren onbetwistbaar. We wensen hem het allerbeste bij zijn volgende kans. Ik mag graag denken dat we altijd vrienden zullen blijven, omdat we gewoon van elkaars gezelschap genoten.”

Rahal Letterman Lanigan is van plan om in 2022 uit te breiden naar drie fulltime inschrijvingen, nadat de derde auto dit jaar een deeltijdprogramma afwerkte. Van Graham Rahal is duidelijk dat hij komend jaar aanblijft, maar er is nog geen bevestiging wie zijn teamgenoten worden. Jack Harvey is de favoriet om het plekje van Sato over te nemen en zijn aankondiging zou mogelijk al volgende week kunnen komen. Voor het derde zitje zijn meerdere kandidaten, maar volgens bronnen van Motorsport.com is Formule 2-coureur Christian Lundgaard daar nadrukkelijk voor in beeld. Ook de toekomstplannen van Sato zijn nog ongewis, hoewel verwacht wordt dat hij de overstap maakt naar Dale Coyne Racing.