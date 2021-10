Romain Grosjean werkte in zijn eerste seizoen een beperkt programma af waardoor hij het kroonjuweel op de IndyCar-kalender, de Indy 500, liet schieten. Later in het seizoen maakte de voormalig F1-coureur wel zijn debuut op een oval, maar de omloop van Gateway is niet te vergelijken met de Brickyard. Voor 2022 heeft Grosjean een contract bij Andretti Autosport met de afspraak om het hele seizoen af te werken. In aanloop naar de Indy 500 werkte hij woensdag, net als voormalig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson, het zogenaamde Rookie Orientation Program af. Coureurs krijgen dan een spoedcursus op de lange oval om ze vertrouwd te maken met de procedures en snelheden. Het ROP-programma van Grosjean werd kort voor de laatste fase, waarin rijders vijftien ronden met een minimale snelheid van 215 mijl per uur moeten rijden, afgebroken door regen.

Desondanks was Grosjean blij met de positieve zaken die hem tijdens de test opgevallen waren. “Het is wat betreft de werkwijze een indrukwekkend team”, verklaarde de 35-jarige piloot. “Het is ook heel erg open. Ze waren erg geïnteresseerd in onze werkwijze bij Dale Coyne Racing en de manier waarop wij de snelheid vonden. [Andretti] is een groot team, maar ik vind het fijn dat we binnen die grote entiteit wel ons eigen ding kunnen doen. Het staat niet vast hoe we moeten werken. We hebben alle middelen tot onze beschikking, maar we kunnen ook voor onszelf werken. Als het dan niet loopt zoals het hoort, kunnen we altijd terugvallen op een afstelling van een van de andere coureurs.”

Profiteren van de ervaren coureurs

Grosjean komt bij Andretti Autosport in een geoliede machine terecht, eentje die volgend jaar ook nog een samenwerking heeft met Meyer Shank Racing waar de ervaren rotten Helio Castroneves (vier Indy 500-overwinningen) en Simon Pagenaud (een Indy 500-overwinning) gaan racen. “De afstelling was vandaag al erg goed, ik ging makkelijk door de verschillende fases van de ROP heen. Aan de andere kant weet ik ook dat ik nog veel moet leren”, gaf Grosjean toe. “Wanneer je een coureur als Helio aan je zijde hebt, kun je wel echt meedingen om de prijzen. Als je een keer wint, kan het nog een gelukje zijn. Maar als je twee, of zoals in het geval van Helio vier keer wint, ben je een speciale coureur. Het is geweldig dat ik naar zijn data mag kijken, wat hij doet en hoe hij het doet. Ik probeer daar zoveel mogelijk van te leren.”

Woensdag werd Grosjean tijdens de test onder anderen bijgestaan door James Hinchcliffe, die afgelopen seizoen voor Andretti reed. “Dat waardeer ik enorm”, voegde Grosjean toe. “Ik heb nuttige uitleg gekregen, bepaalde tips van de engineers. Michael [Andretti] was er ook. Wanneer je dat soort mannen rond je hebt, zij weten waar ze over praten. Het was mooi dat ze erbij waren en me een beetje konden helpen.” Gevraagd naar specifieke tips, zei Grosjean: “Een van de goede tips was om de windrichting goed in de gaten te houden, daar zou ik normaal niet aan gedacht hebben. Aan de andere kant moest ik niet te laag sturen en de binnenkant van de kerbstones raken. Ook het pompen van de remmen voor je een pitstop maakt is zo’n tip. Hier kun je twintig of dertig ronden rijden zonder dat je je rem gebruikt. Wanneer je binnenkomt, zijn de remmen koud. Dat is wel een belangrijk ding.”