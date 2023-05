Het is Month of May in Indianapolis, alles draait deze maand om de Indy 500. Dat begon in april al met de Open Test, maar sinds de verregende dinsdagtraining staan de komende dagen alleen nog maar in het teken van de 107e editie van de race over een afstand van 500 mijl, 200 ronden. De eerste week staat de kwalificatie voor deze race centraal, met Fast Friday als voorbereiding op de tweedaagse kwalificatie in het weekend van 20 en 21 mei.

Op zaterdag vindt de algemene kwalificatie plaats, zondag spant het er al meer om. Niet alleen vooraan, maar ook achteraan. Vooraan wordt namelijk de Top Twelve-kwalificatie verreden, waarna de top-zes om de felbegeerde pole-position strijdt. Achteraan moeten de langzaamste coureurs van de zaterdag zich zorgen maken om een deelname aan de race, aangezien er 34 inschrijvingen zijn voor een veld van 33 coureurs. Kortom, de laatste vier rijders zullen dan strijden om de laatste drie startplekken en bepalen wie de groene vlag niet ziet op zondag 28 mei.

Indy 500: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Zaterdag 20 mei 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 17.00 uur

Starttijd lokale tijd: 11.00 uur

De kwalificatie, waarin de posities 13 tot en met 30 vastgelegd worden voor de Indy 500, begint zaterdag 20 mei om 11.00 uur lokale tijd en eindigt om 17.50 uur. Het wordt daarmee en latertje voor de Nederlandse fan, aangezien het om 17.00 uur begint en de actie doorgaat tot 23.50 uur.

Indy 500: Hoe laat start de Fast Twelve-kwalificatie?

Datum: Zondag 21 mei 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 20.00 uur

Starttijd lokale tijd: 14.00 uur

Op zondag 21 mei wordt na twee vrije trainingen, waarbij het hele veld opgedeeld wordt in de groepen van de snelste twaalf en de langzaamste vier coureurs, de Fast Twelve-kwalificatie afgetrapt. Deze begint om 14.00 uur lokale tijd, 20.00 uur Nederlandse tijd. In deze sessie wordt bepaald wie er doorgaan naar de Fast Six en dus kans maken op de pole-position.

Indy 500: Hoe laat start de Last Chance-kwalificatie?

Datum: Zondag 21 mei 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 22.00 uur

Starttijd lokale tijd: 16.00 uur

Na de Top Twelve-kwalificatie is het de beurt aan de langzaamste vier coureurs van de zaterdagkwalificatie om voor de laatste drie plekken op de grid te strijden. De snelste drie van deze groep mogen meedoen aan de 107e editie van de Indy 500, de nummer 34 valt af en mag naar huis. Deze spannende kwalificatie begint om 16.00 uur lokale tijd, het is dan 22.00 uur in Nederland.

Indy 500: Hoe laat start de Fast Six-kwalificatie?

Datum: Zondag 21 mei 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 23.15 uur

Starttijd lokale tijd: 17.15 uur

Met de spannende Last Chance-kwalificatie achter de rug volgt een andere belangrijke, en tevens laatste, kwalificatiesessie: de Fast Six. De zes snelste coureurs van de Top Twelve bepalen in deze sessie wat de volgorde van de eerste twee startrijen zal zijn voor de Indy 500. Deze sessie start om 17.15 uur lokale tijd in Indianapolis en duurt tot 18.00 uur. Dat betekent voor de Nederlandse fan dat de Fast Six van 23.15 uur tot middernacht loopt.

Indy 500 kwalificatie: Tijdschema

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Zaterdag 20 mei Kwalificatie 11.00 uur - 17.50 uur 17.00 uur - 23.50 uur Zondag 21 mei Fast Twelve-kwalificatie 14.00 uur - 15.00 uur 20.00 uur - 21.00 uur Zondag 21 mei Last Chance-kwalificatie 16.00 uur - 17.00 uur 22.00 uur - 23.00 uur Zondag 21 mei Fast Six-kwalificatie 17.15 uur - 18.00 uur 23.15 uur - 00.00 uur

In de trainingen konden de coureurs alvast in het ritme komen voor de Indy 500. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Indy 500 kwalificatie live kijken

Ziggo Sport

In Nederland is Ziggo Sport de uitzendgemachtigde voor de IndyCar. Ook de kwalificatie voor de Indy 500 is live te volgen bij de televisiezender. De kwalificatie op zaterdag 20 mei begint om 17.00 uur Nederlandse tijd, maar zal vanwege het drukke voetbalschema pas vanaf 20.30 uur te volgen zijn via Ziggo Sport Racing. Om daar toegang tot te krijgen, moet je een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nemen via je televisieprovider. De uitzending gaat door tot het einde van de kwalificatie.

Op zondag 21 mei wordt de IndyCar-actie bij Ziggo Sport Racing afgetrapt met de Last Chance Practice, van 19.00 uur tot 19.30 uur. Om 20.00 uur wordt de actie hervat met de Fast Twelve-kwalificatie, Last Chance-kwalificatie en de Fast Six-kwalificatie. De uitzending loopt dan tot middernacht, het einde van de Fast Six, door.

IndyCar LIVE

Een andere manier om alle kwalificatie-actie te volgen, is via IndyCar LIVE. Dit platform van de IndyCar zelf biedt fans de kans om meerdere sessies live te volgen. Fans moeten dan wel eerst een gratis account aanmaken, maar kunnen vervolgens wel alle vrije trainingen én de kwalificaties live volgen middels een online stream. Vanaf de kwalificatie kost het wel geld. Een maandabonnement kost 2,99 dollar, een pakket voor de Month of May is 5 dollar. Via IndyCar LIVE zijn alle kwalificaties van begin tot einde te volgen. Dit is dan wel met Amerikaans commentaar, aangezien de uitzending van de Amerikaanse zenders NBC en Peacock voorgeschoteld wordt. Bovendien moet er tussen de sessies geschakeld worden naar de nieuwe uitzendingen.

Indy 500: Hoe laat start de race?

Datum: Zondag 28 mei 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 18.45 uur

Starttijd lokale tijd: 12.45 uur

De 107e editie van de Indy 500 wordt rond 12.17 uur lokale tijd, 18.17 uur Nederlandse tijd, afgetrapt met de bekende Amerikaanse tradities. Zo'n 21 minuten na het tonen van de vlag en de vertolking van het Amerikaanse volkslied volgen de bekende woorden: "Drivers, start your engines." De coureurs gaan dan achter de pacecar de baan op en zullen enkele opwarmronden doen, om vervolgens rond 18.45 uur Nederlandse tijd drie-aan-drie aan de race van 500 mijl, 200 ronden, beginnen.

Indy 500 live kijken

Ziggo Sport

De enige optie om de Indy 500 live te kijken in Nederland, is via Ziggo Sport. Op dit moment is nog niet bekend hoe laat Ziggo Sport met de uitzending voor de Indy 500 begint en op welke kanalen dit te zien zal zijn. Vorig jaar was de race zowel via Ziggo Sport Racing als het open sportkanaal van Ziggo Sport Select te bekijken. Toen begon om 17.00 uur al de voorbeschouwing op de race bij Ziggo Sport Racing. De live-uitzending van de Indy 500 begon toen om 18.35 uur. Het belooft in ieder geval een dag vol race-actie te worden, die afgetrapt wordt met het Race Café en de samenvatting van de Grand Prix van Monaco, gevolgd door de Indy 500 en afgesloten door de NASCAR Coca-Cola 600, de langste race van de kalender.