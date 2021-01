VIDEO: Zware crash in toerwagenrace Argentinië

Vijf rijders waren betrokken bij een zware crash in de voorlaatste ronde van de Top Race Junior, een Argentijnse toerwagenklasse die aan zijn achtste manche toe was.

Op het circuit van Parana, dat begint met een kombocht, werd een van de rijders in die snelle eerste bocht aangetikt, waardoor die terug in het veld terechtkwam in het midden van de kombocht. Drie collega's werden daarbij mee de muur ingesleurd, waarbij een coureur op en over de betonnen muur werd gekatapulteerd en verder door het gras bleef rollen.

De betrokken rijders Axel Tomada, David Martinez, Alexis May, Carlos Guttlein en Hector Mercado bleven allemaal ongedeerd, al kan dat van hun wagens niet gezegd worden.