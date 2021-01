Frits van Amersfoort: “Je kunt beter een raceteam hebben dan een restaurant”

Een klein jaar geleden zat Frits van Amersfoort er bezorgd bij. De coronacrisis was in alle hevigheid toegeslagen en de gevolgen waren in alle opzichten voelbaar. Destijds zei hij: “De financiële balans van een raceteam is echt geen prachtig plaatje om te zien hoor. Je kunt overleven doordat iedereen zich aan de afspraken houdt. Maar goed: als het ergens stokt, dan krijg je al snel een probleem.” Gelukkig kwam het raceseizoen toch nog op gang en bleven de gevreesde problemen uit. Met Red Bull-talent Jonny Edgar werd de titel in het Duits Formule 4-kampioenschap gewonnen, terwijl teamgenoot Jak Crawford de tweede plaats in de eindrangschikking opeiste. De zoveelste successen uit de rijke historie van de formatie uit Zeewolde.

Het tij kan in de racerij snel keren. Waar de situatie begin 2020 niet al te best was, is de uitgesproken teambaas in de eerste weken van 2021 een stuk opgewekter. “Ik ben gematigd positief, ik had niet verwacht dat er zoveel animo en zoveel budget zou zijn”, erkent Van Amersfoort in gesprek met Motorsport.com Nederland wanneer het aanstaande seizoen ter sprake komt. De ervaren teambaas stelt zelfs dat het voordelen heeft om in deze coronatijd met autosport actief te zijn: “Er zijn weinig pottenkijkers, iedereen op het circuit moet van tevoren aangemeld zijn en een coronatest hebben gehad. Het is allemaal best prima te doen. Het enige afschuwelijke van afgelopen jaar was het feit dat we het hele seizoen in de helft van de tijd moesten afwerken. We hebben tot een paar dagen voor kerst nog in Spanje getest. Met de feestdagen waren er toch wel wat teamleden die het behoorlijk zat waren. Als die kalender komend jaar wat meer gespreid wordt en we in maart kunnen beginnen, dan komt het echt wel weer goed.”

Tekst gaat verder onder de foto

Dennis Hauger, Van Amersfoort Racing BV Foto: acisportitalia.it

Geen enkele positieve test

Met grote regelmaat werden alle teamleden van Van Amersfoort Racing getest en geen enkele keer kwam er een besmetting aan het licht: “Dat is bijna wonderbaarlijk, ik wilde dat ik zoveel geluk had met de loterij”, lacht de teambaas. “Ik vind het echt een prestatie van formaat, want we zijn in die periode toch met heel wat mensen in contact gekomen. Je slaapt in een hotel, je bent op reis dus je komt toch echt wel met de buitenwereld in aanraking. Ook al zit je op het circuit in de bubbel, daarbuiten kan veel gebeuren. We zijn in Spanje en Italië geweest, er is gevlogen... De risico’s waren er dus zeker. Het enige dat we niet gedaan hebben is de auto van Jonny Edgar naar Engeland brengen. Zijn vader heeft de wagen gekocht als aandenken en we zouden die op 27 december naar Engeland vervoeren. We wilden daarmee de Brexit net voor zijn, maar gezien de situatie daar hebben we dat maar even uitgesteld. Al met al had het dus veel slechter gekund.”

De onzekerheid in de eerste maanden van 2020 zorgde ook bij Van Amersfoort voor de nodige hoofdbrekens: “Ja, ik was best wel eens bang voordat het seizoen echt los ging. Gelukkig is het voor ons goed gelopen. Er is als autosport in het algemeen een goede modus gevonden, ik kan niet anders zeggen. Je kunt in deze tijd beter een raceteam hebben dan een restaurant. Je komt echter wel in merkwaardige situaties terecht. Tijdens het testen in Spanje eind december was in Barcelona alles dicht en op slot, een paar honderd kilometer verderop in Valencia was alles gewoon open. Er zit echt heel veel verschil per regio en per land. Als je maar met de vrachtwagen rijdt, dan is er geen probleem. Voor reizen met het vliegtuig zijn allerlei barrières opgeworpen, met de vrachtwagen rijd je zo overal door. Ik hoor zeker niet bij de viruswaanzin-club, maar op dat soort momenten zie je wel hoeveel lekken er in het systeem zitten. De lockdown is zeker niet zaligmakend, al is dat ook onvermijdelijk.”

Volle tent

Ondanks de coronapandemie en de impact op de wereldwijde financiële markt lijken de gevolgen in de autosport minder hevig dan gevreesd. De populariteit bij de fans lijkt toegenomen, zeker nu het aantal sporten ernstig is ingeperkt. Dat ziet Van Amersfoort terug in de belangstelling van rijders en sponsoren. “We hebben de tent voor 2021 bijna vol. Alleen in de EuroFormula Open is het nog wat lastig, aangezien die klasse een beetje tussen het wal en het schip gevallen is. De Formule 4 en de FIA Regional is razend populair. We moeten her en der nog wat dingetjes in een contract aanpassen maar in principe zijn we aardig rond. We zullen zien hoe het programma tot stand komt.”

In de Formule 1 worden de eerste races alweer afgelast, dus het blijft afwachten hoe het autosportseizoen 2021 zal verlopen.