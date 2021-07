This Week with Will Buxton: Bekijk de tweede aflevering

Sinds vorige week is commentator, tv-presentator en influencer Will Buxton wekelijks bij het OTT-platform van Motorsport.tv te zien met zijn show This Week with Will Buxton.

In de tweede aflevering verwelkomt hij W Series-coureur Alice Powell in de studio. Zij praten over de raceklassen voor vrouwen en haar eigen carrière, maar ook over de nasleep van de Britse Grand Prix. Zo gaat het uitgebreid over de herziening die Red Bull Racing heeft aangevraagd van de straf die Lewis Hamilton kreeg voor zijn botsing met Max Verstappen.

De Formule 1 kwam afgelopen weekend niet in actie en dus wordt er ook teruggeblikt op de Formule E-races in Londen. Verder spreekt Buxton met Mike Shank en Helio Castroneves over de fulltime terugkeer van de Braziliaan in de IndyCar, Jonny Adam bespreekt het missen van de British GT-ronde op Spa-Francorchamps. Ook gaat hij in gesprek met Zane Maloney, de jonge coureur van Barbados die indruk maakt in de Formula Regional European Championship.

Bekijk de hele aflevering bovenaan deze pagina.