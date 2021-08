Geen Ocon, wel F1-demo's en Ralf Schumacher: Jack's Racing Day 2021

Na tien jaar Gamma als naamgevende sponsor kleurt het TT Circuit in 2021 niet langer blauw, maar rood en zwart. Los daarvan is er weinig veranderd aan het beproefde recept, of het moet in vergelijking met vorig jaar al zijn dat de anderhalve meter is losgelaten door het vragen om een test- of vaccinatiebewijs. Volgens de officiële getallen konden de bezoekersaantallen daardoor stijgen tot 45.000 mensen in totaal, waar de organisatie het vorig jaar nog met 10.000 per dag moest doen. "Het is door de beperkingen vooraf en het feit dat toeschouwers zich moeten registreren nog altijd niet ideaal voor ons, maar goed, wij zijn best blij met deze aantallen en ook met hoe het weekend is verlopen", aldus organisator Lee van Dam.

Ocon en Albon op het verlanglijstje, Ralf Schumacher en Toyota present

Verder is het DNA van het grootste, gratis publieksevenement van Nederland helemaal intact gebleven. Dat wil zeggen: demonstraties die variëren van Dakar tot F1 afgewisseld met de meest uiteenlopende raceklassen. Het behoeft geen uitleg dat de Formule 1-demo's jaarlijks als hoofdattractie gelden en dus luidde de hamvraag vooraf: wie komt dit jaar eigenlijk naar de Drentse hoofdstad om het publiek te vermaken? Van Dam en zijn organisatie mikten in eerste instantie op één van de huidige Alpine-coureurs, zo doet hij zondag uit de doeken.

"We gingen in eerste instantie voor Fernando Alonso, maar toen heeft Alpine laten weten dat het Esteban Ocon zou worden. Eigenlijk zou Ocon vorig jaar al naar Assen komen, maar toen viel ons evenement samen met het Formule 1-weekend in Sochi. We hebben de afspraak doorgeschoven naar dit jaar, maar het kon wederom niet doorgaan doordat Britse monteurs bij terugkomst tien dagen in quarantaine zouden moeten." Ook Alexander Albon stond op de lijst met plannen. "We wilden hem eigenlijk laten invliegen vanuit Zolder om hem een DTM-demonstratie in een Ferrari te laten verzorgen. Maar daar gaf Red Bull geen toestemming voor." De voormalig teamgenoot van Max Verstappen is medio september overigens wel van de partij in Assen, als de DTM voor de derde keer een bezoek brengt aan het TT Circuit.

Voor de eerste Jack's Racing Day wist de organisatie uiteindelijk Ralf Schumacher te strikken, die op het TT Circuit is herenigd met zijn Toyota F1-bolide uit 2005. Autosportfans die dachten Ralf zelf voorbij te zien (of horen) razen met de V10-aangedreven auto, hebben het echter mis. "Dat is ook nooit het plan geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben gestopt met de Formule 1 in 2007 en heb meteen gezegd: dit is het dan voor mij, ik ben niet meer geïnteresseerd om nog eens in een Formule 1-auto te rijden. Ze hebben me wel eens gevraagd om te rijden, maar het hoeft voor mij niet meer", aldus Schumacher in gesprek met Motorsport.com Nederland.

In plaats daarvan nam de huidige eigenaar de honneurs waar en draaide de zesvoudig GP-winnaar zijn rondjes in een Ford GT. "Dit is mijn eerste keer in Assen geweest. Ik vind het een mooi circuit en vind dit ook een prachtig evenement. Het publiek krijgt veel mooie auto's te zien." De Toyota TF105 is er eentje van, al kijkt Ralf met gemengde gevoelens terug als hij zijn oude strijdwapen ziet staan. "Het was een geweldig team met fijne mensen, daar niet van. Maar we zijn niet geslaagd met het project zoals ik dat voor ogen had. Om eerlijk te zijn ben ik er nog steeds niet blij mee, maar goed: verder is het absoluut een mooie auto om te zien en is het geluid echt prachtig. Dat aspect missen we in de moderne Formule 1. De huidige auto's zien er fraai uit - breed en met grote wielen - maar het geluid is jammer genoeg verdwenen."

Jaguar F1 met V10-motor imponeert, Coronel uit zijn comfortzone

De F1-actie moest niet alleen van deze demonstraties komen. Zo was de MAXX Formula met historische formulewagens eveneens present in de Drentse hoofdstad. Onbetwiste blikvanger daarin luistert naar de naam Klaas Zwart. De Nederlander is trotse eigenaar van een Jaguar R5, in het Formule 1-seizoen 2004 nog bestuurd door Mark Webber. Met die bolide werd zeventien jaar geleden geen enkel podium gescoord, al is de R5 - opgelapt na een zware crash tijdens de Gamma Racing Day van 2017 - ditmaal wel het snelste gevaarte in de MAXX Formula gebleken.

Naast de snelheid springt de prachtige, diepgroene livery in het oog. Het kan de aanwezige toeschouwers wel bekoren, zeker zij die een kijkje in de pitbox mochten nemen. "Dit is prachtig voor de mensen. In de moderne Formule 1 is zoiets ondenkbaar en kom je nergens meer dichtbij. Maar hier kunnen de mensen nog gewoon een rondje om de auto lopen en alles eens goed bekijken", vertelt Zwart. Het geluid van de Cosworth V10 doet de rest. "Wij ontwikkelen deze motor nog steeds door met Cosworth. In het begin hadden we maar iets van 17.000 toeren en 650 pk, maar nu halen we 19.000 toeren en kunnen we er - als hij goed loopt - 900 pk uit halen."

Naast de Formule 1-actie zorgden de gebroeders Coronel voor het mooie weer in Assen. Figuurlijk dan, aangezien de hemelsluizen zo nu en dan behoorlijk opengingen. Tom Coronel nam passagiers mee in de tweezitter van MP Motorport en voelde zijn Audi TCR-bolide aan de tand. Tim Coronel gaf op zijn beurt 'The Beast' van zijn Dakar-deelnames de sporen en trakteerde het publiek op de broodnodige donuts. Om het geheel compleet te maken liep Tom ook nog het risico om overreden te worden door een motor. Trialrijder Adrian Guggemos toonde zijn kunsten voor de hoofdtribune en zocht een slachtoffer om met motor en al overheen te springen. Coronel zou Coronel niet zijn als hij zichzelf niet aanbood en dus lag hij even later gestrekt op het Drentse asfaltlint. Na 'het spannendste moment van het weekend' kwam de F1-analist er zonder kleerscheuren vanaf. "Normaal ben ik zelf altijd 'in control', maar ik wilde ook wel eens ervaren hoe die mensen zich bij mij achterin de tweezitter voelen", lachte de coureur uit Eemnes.

Achterin die tweezitter zijn onder andere oud-voetballer Andy van der Meijde, darter Michael van Gerwen en meervoudig wereldkampioen shorttrack Sjinkie Knegt meegenomen. Laatstgenoemde heeft enige ervaring in de autocross, maar moest met een brede glimlach erkennen dat met Coronel over het TT Circuit toch iets andere koek is. "Hij deed niet bepaald rustig aan moet ik zeggen, maar goed, dat hoeft ook zeker niet van mij. Het was supervet om mee te maken", aldus de man die het normaal op twee ijzertjes moet doen. Samen met de bloedsnelle superkarts, de Supercar Challenge met Tom Boonen en de Ferrari F93A van Erik van Loon maakt Van Dam aan het eind van het weekend zeer tevreden de balans op. "Het is een mooi weekend geweest, Jack's Casino is als nieuwe sponsor ook zeer enthousiast. Volgens mij hebben de toeschouwers genoten en in dat geval hebben wij ook niets te klagen."

