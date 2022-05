Cavallino Classic Modena: 29-31 mei 2022

Na het enorme succes van de eerste editie in 2021 is de Cavallino Classic dit jaar terug. Het evenement vindt plaats in Modena, de geboortestad van Enzo Ferrari, om het 75-jarig jubileum van het iconische Italiaanse merk te vieren. Cavallino Classic Modena vindt plaats in de Casa Maria Luigia en vormt de perfecte mix van uitmuntende auto’s, exceptionele hospitality en het geweldige eten van Massimo Bottura, chef de patron van Osteria Francescana, het in Modena gevestigde restaurant met drie Michelin-sterren.

Cavallino Classic Modena 2022 1 / 3 Foto door: Canossa Events Cavallino Classic Modena 2022 2 / 3 Foto door: Canossa Events Cavallino Classic Modena 2022 3 / 3 Foto door: Canossa Events

Het evenement vindt plaats van 29 tot en met 31 mei. Er is ruimte voor twintig deelnemende auto’s.

Enkele van de meest bijzondere Ferrari’s ter wereld uit verschillende tijdperken brengen een bezoek aan werelderfgoedlocaties zoals de kathedraal van Modena, de Ghirlandina-toren en Piazza Grande. Tijdens het driedaagse evenement rijden de schitterende wagens door de regio Emilia-Romagna en het hart van het Italiaanse ‘Motor Valley’: Modena.

