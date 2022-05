Opvallend nieuw speeltje voor Block: Knalroze Porsche met 1400 pk

Op 26 juni staat de honderdste editie van de Pikes Peak International Hill Climb op het programma. Diverse coureurs verschijnen aan de start met een speciaal voor dat evenement ontworpen auto en dat geldt in 2022 ook voor Ken Block. De rallycoureur, die vooral bekendheid geniet door zijn Gymkhana-video’s en als voormalig gezicht van de Dirt-rallygames, heeft BBi Autosport en Mobil 1 aan het werk gezet om een zeer bijzondere en opvallende auto voor hem te bouwen voor de bekende heuvelklim: een Porsche 911 SVSR, die de bijnaam Hoonipigasus meekrijgt.

De bolide is een bijzondere verschijning. Niet alleen door de opvallende roze kleur - een verwijzing naar de legendarische Pink Pig-livery van de Porsche 917/20 op Le Mans in 1971 - maar ook door de enorme splitter en achtervleugel waarmee de auto is uitgerust. Onder de motorkap ligt een zescilinder met dubbele turbo, die 1400 pk levert en loopt op methanol. Met een gewicht van slechts 1000 kilogram lijkt Block een aanval te kunnen doen op de eindzege op Pikes Peak.

“De Pikes Peak Hill Climb is een van de grote redenen waarom ik rallyrijder ben”, zegt Block. Veel van mijn helden staan op de lijst met coureurs die hier hebben gewonnen: Walter Rohrl, Ari Vatanen, Michèle Mouton, Sebastien Loeb en Rod Millen om er maar een paar te noemen. Ik wilde altijd al eens de kans om op topniveau mee te doen op Pikes Peak en mee te doen om de algemene overwinning - en nu ons team en BBi Autosport deze geweldige Porsche hebben gecreëerd, hebben we een goede kans!”

Ook is het niet uitgesloten dat de inmiddels 54-jarige Block een gooi gaat doen naar het parcoursrecord op de berg in de Amerikaanse staat Colorado, een heuvelklim met een lengte van 20 kilometer. Sinds 2018 is het record in handen van Romain Dumas, die in de elektrische Volkswagen ID.R slechts 7.57.148 nodig had om de hele heuvelklim af te raffelen. Daarvoor had Sébastien Loeb het record vijf jaar in handen: in de Peugeot 208 T16 Pikes Peak klokte hij in 2013 een tijd van 8.13.878.