Preview Formule E: Seizoen zes met sterkste deelnemersveld

De kalender van seizoen zes is met veertien races meteen de langste ooit. Londen is met twee races als seizoensfinale terug van weggeweest. Het broeierige Jakarta in Indonesië is nieuw op de kalender, net zoals de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Door de onlusten in Hong Kong is die manche vervangen door Marrakesh, zodat de elektrische klasse wel weer vijf continenten aandoet.

De Formule E staat voor een belangrijk jaar. Niet alleen de kalender is namelijk gegroeid, maar ook de deelnemerslijst. Mercedes komt als officieel fabrieksteam de sport binnen na een verkennend seizoen met HWA Racelab, Porsche brengt twee jaar na het afscheid uit het FIA WEC ook een fabrieksequipe aan de start. De Duitse zwaargewichten vinden hun concurrenten Audi en BMW terug in de klasse en zullen ongetwijfeld veel investeren in de sport, zowel op het circuit als qua promotie.

Mercedes doet beroep op Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries, beide kampioenen in de GP2/Formule 2. Vandoorne hoopt na een seizoen met enkele uitschieters regelmatiger mee te doen voor de ereplaatsen, De Vries wil niet onderdoen voor zijn Belgische collega.

De concurrentie in de FE is echter moordend en dus is het in de eerste plaats uitkijken naar de gevestigde waarden. Voormalig Toro Rosso-rijder Jean-Eric Vergne pakte in juli zijn tweede titel op rij met DS Techeetah en krijgt Antonio Felix da Costa naast zich. De Portugees verliet BMW i Andretti en verving André Lotterer, die op zijn beurt dan weer naar 'zijn' Porsche overstapte samen met die andere Le Mans-winnaar Neel Jani.

Zij zullen moeten afrekenen met het Abt Audi-team met voormalig kampioen Lucas di Grassi en het Nissan van Sébastien Buemi, die drie seizoenen geleden de titel won, en zijn bliksemsnelle teamgenoot Oliver Rowland.

Ook het Jaguar-team toonde zich vorig jaar regelmatig snel, vooral in handen van voormalig GP3-kampioen Mitch Evans. Evans krijgt de Brit James Calado naast zich, die met Ferrari de 24 uur van Le Mans won in GTE Pro.

Robin Frijns sloot na een pechjaar het vorige seizoen af met een overwinning in New York en wil daarop voortborduren met een sterke seizoensstart. Hij is samen met Sam Bird bij Envision Virgin gebleven, het klantenteam van Audi.

Vaste waarde Mahindra houdt vast aan Jérôme D'Ambrosio en Pascal Wehrlein. BMW i Andretti zet Maxi Günther naast Alexander Sims.

Brendon Hartley is een nieuwkomer in het kampioenschap. De Nieuw-Zeelander vond na zijn Formule 1-avontuur bij Toro Rosso onderdak bij Geox Dragon naast DTM-topper Nico Müller.

De laatste twee teams zijn enerzijds het Venturi van teambaas Susie Wolff en rijders Felipe Massa en Edoardo Mortara. Een sterke line-up dat het team staande zal moeten houden tussen alle nieuwe fabrieksteams. En dan is er nog het NIO van Oliver Turvey en Ma Qing Hua, dat ook boven zichzelf zal moeten uitstijgen om voor de prijzen mee te kunnen doen.

Wat is er nieuw in 2019-2020?

Vorig seizoen voerde de Formule E de Attack Mode in, waarbij rijders enkele keren per race op een bepaalde strook kunnen rijden om zo een vermogensboost te krijgen. Die Attack Mode was geen onverdeeld succes. De strook lag telkens flink naast de ideale rijlijn, zodat rijders soms eerder een nadeel ondervonden dan een voordeel. Voor seizoen zes wordt de boost 35kW in plaats van 25kW, om de aanvalsmodus voordeliger te maken. Bovendien is het voortaan verboden om die modus te gebruiken tijdens een safety car, wat rijders soms deden om een mogelijk nadeel te vermijden.

Zoals gebruikelijk mogen de rijders slechts een bepaalde hoeveelheid elektriciteit gebruiken tijdens de race, wat het sparen van energie een van de sleutelelementen maakt. Dat sparen werd vaak teniet gedaan door neutralisaties, waarbij minder energie wordt gebruikt. Rijders die geen energie bespaarden hadden zo toch nog genoeg in de batterij om de finish te halen. Voortaan verliezen alle rijders tijdens een neutralisatie ook elke minuut een kilowattuur aan totale energie om dat rijgedrag te ontmoedigen. Rijders die het besparen van energie goed onder de knie hebben, worden vanaf nu dus beloond.

Vanaf dit seizoen krijgen rijders die in elke kwalificatiegroep de beste tijd rijden ook een extra punt, een toegeving voor de groepen die eerder op de baan moeten komen. Door het steeds sneller wordende circuit hebben zij vaak geen kans om mee te doen voor de pole en de bijhorende drie extra punten.

Formule E kalender 2019-2020