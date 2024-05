Cassidy wint Berlijnse E-Prix en pakt leiding in kampioenschap

Nick Cassidy heeft een knappe prestatie neergezet door de Berlijnse E-Prix te winnen. Daarmee stijgt de coureur naar de eerste positie in het kampioenschap. De Nieuw-Zeelander kwam met een voorsprong van 4,6 seconde over de finishlijn, nadat hij slechts vier ronden voor het einde van de race de leiding overnam. Hij startte de race vanaf P9, maar viel tussendoor zelfs even terug naar P21. Het podium werd compleet gemaakt door Jean-Eric Vergne en Oliver Rowland.

Polezitter Edoardo Mortara behield de leiding bij de start van de race, maar verloor de positie in de derde ronde nadat hij zijn eerste aanvalsmodus had verbruikt bij de eerste mogelijkheid. In de eerste tien ronden werd het stokje voor de leiding van de wedstrijd meerdere malen overgegeven, waaronder aan DS Penske-coureurs Stoffel Vandoorne en Vergne. Ook Porsche-coureur Pascal Wehrlein leidde het veld kort, maar viel terug nadat ook hij zijn eerste aanvalsmodus had ingezet.

In ronde 10 werd een full course yellow ingezet, omdat Joel Eriksson – de vervanger van Robin Frijns – zijn Envision-auto moest parkeren. Deze fase moest worden verlengd, omdat de wedstrijdleiding positiewisselingen moest doorvoeren. Door de spannende strijd reden enkele auto’s in onjuiste volgorde.

In ronde 17 werd de race hervat met Vergne aan de leiding, gevolgd door Wehrlein, Vandoorne, Mortara, Antonio Felix da Costa en Mitch Evans. Masarati MSG-coureur Maximilian Günther vocht zich door het veld heen, maar verloor deze plekken ook weer en belandde in de muur bij de exit van bocht 9. Hiermee werd de tweede full course yellow uitgeroepen.

Evans had de leiding bij de herstart in ronde 34, maar verloor deze direct aan Wehrlein. Met extra vermogen kon Evans zich terugvechten tot leider van de wedstrijd en behield deze positie drie ronden lang. Vergne nam de positie over en leek de beste papieren te hebben om richting zijn eerste overwinning van het jaar te gaan. Cassidy had echter energie gespaard, waarmee hij gemakkelijk de leiding over kon nemen. Daarna bouwde de Nieuw-Zeelander de voorsprong verder uit. Regerend kampioen Jake Dennis had net als Cassidy ook energie gespaard. De Brit baande zich een weg naar voren, maar liep een lekke band op. Zodoende kon Dennis een overwinning wel vergeten.

Achter Cassidy, Vergne en Rowland stelde Evans de vierde plek veilig in de tweede Jaguar, voor Wehrlein en Da Costa. De resterende punten gingen naar Vandoorne, polesitter Mortara, Sacha Fenestraz en McLaren-invaller Taylor Barnard.

Uitslag Formule E E-Prix van Berlijn I