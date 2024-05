E-Prix Berlijn: Mortara pakt eerste Formule E-pole in twee jaar

De Zwitser met Italiaanse roots zette in zijn laatste poging een tijd van 1.01.741 seconden neer, waarmee zowel hij als zijn team Mahindra de eerste punten van het seizoen scoorden. Mortara was slechts 0.011 seconde sneller dan Vandoorne in de openingssector van hun laatste duel, maar door matige exit uit de haarspeldbocht van bocht 7 verloor de DS Penske-coureur twee tienden.

Vandoorne versloeg Sergio Sette Camara van ERT met 0.167s in hun halve finale, terwijl Mortara zich herstelde van een iets langzamere openingssector en de tweede DS Penske van Jean-Eric Vergne met een tiende versloeg. Kampioenschapsleider en Porsche-coureur Pascal Wehrlein verloor het duel met Vergne in de kwartfinale met slechts 0.082 seconde, terwijl Vandoorne met meer dan twee tienden verbeterde ten koste van Maximilian Guenther van Maserati MSG.

De tweede Maserati van Jehan Daruvala - die een gridstraf van twintig plaatsen ontving nadat de versnellingsbak van zijn auto 's nachts werd vervangen - ging ook meer dan twee tienden onderuit in zijn duel met Mortara. Lucas di Grassi van Abt drong voor het eerst dit seizoen door naar de duels, maar kwam 0.229 seconde tekort tegen Sette Camara.

Uitslag kwalificatie Formule E E-Prix van Berlijn