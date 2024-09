WRC-legende mikt op terugkeer in DTM

Na zijn bezoek aan de DTM-race op de Nürburgring is het vuurtje bij rallylegende Sébastien Ogier aangewakkerd. De Fransman reed in 2018 al een keer in het Duitse kampioenschap mee en hoopt daar binnen afzienbare tijd een vervolg aan te geven. "Op een dag ben ik zeker onderdeel van deze show", vertelt hij tegenover onder andere Motorsport.com. "Het is altijd close racen en de races zijn intensief."

De DTM-paddock is geen vreemde plek voor Ogier. Niet alleen heeft hij dat ene weekend in 2018 op de Red Bull Ring gereden - waarin hij twaalfde en zestiende werd - maar zijn vrouw Andrea Kaiser is vaak daar te vinden. De Duitse werkt als reporter bij de Duitse zendgemachtigde ProSieben en reist het circus achterna. "Het feit dat mijn vrouw hier werkt, zorgt er ook voor dat ik dit aardig op de voet volgt", erkent Ogier dan ook.

In de DTM rijden ze met de GT3-bolides en die zijn Ogier niet vreemd. In 2014 nam de 40-jarige coureur een keer deel aan de ADAC GT Masters op de Lausitzring, waar hij een Audi RS8 LMS GT3 deelde met Markus Winkelhock. Recentelijker had hij een ander uitstapje: in 2022 werkte de man uit Gap verschillende WEC-races af in de LMP2-klasse. Daarnaast heeft Ogier enkele malen de Hypercar van Toyota getest. Voor dat merk staat hij ook in het WRC aan de start.

DTM en WRC

Naast Ogier zijn er ook andere grote WRC-namen die een weekend aan de DTM hebben meegedaan. Sebastien Loeb reed bijvoorbeeld in 2022 in een Ferrari 488 GT3 voor het team van Red Bull Corse AF op het circuit van Portimão. Dat weekend moest vaste coureur Nick Cassidy afzeggen en kreeg Loeb de kans om zich te bewijzen. De andere Franse rallylegende werd destijds zestiende en achttiende.

Dit seizoen lijkt er voor Ogier geen DTM-race te komen. De achtvoudig wereldkampioen rally rijdt dit jaar een gedeeltelijk seizoen mee in het WRC, maar staat er desondanks goed voor. Met nog vier rally's op de agenda staat hij tweede, achter de Belg Thierry Neuville. Mocht Ogier erin slagen om de titel te bemachtigen, dan komt hij op gelijke hoogte met recordhouder Loeb. Beide Fransmannen zouden dan negenvoudig kampioen zijn.