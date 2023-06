Formule E presenteert kalender 2023-2024 met eerste race in Tokio

Het negende seizoen in het bestaan van de Formule E staat aan de vooravond van de beslissende fase, maar het elektrische kampioenschap weet inmiddels ook hoe de kalender voor het volgende seizoen eruitziet. Voor het tienjarig jubileum van de klasse is een programma samengesteld dat uit zeventien races bestaat, eentje meer dan in het lopende seizoen. Het seizoen 2023-2024 wordt net als 2022-2023 afgetrapt met de E-Prix van Mexico, die op 13 januari wordt verreden. Voordien vindt in de week van 23 oktober al de pre-season test in Valencia plaats. Het seizoen wordt zes maanden later, op 21 juli, afgesloten met een race in Londen.

In totaal brengt de Formule E volgend jaar een bezoek aan dertien verschillende locaties, wat inhoudt dat vier plaatsen een double-header mogen organiseren. Dat geldt voor het Saudische Diriyah, waar de tweede en derde ronde van het seizoen wordt gehouden. Daarna volgen nog dubbele ontmoetingen in Rome, Berlijn en Londen, dat het seizoen dus afsluit met twee races op dezelfde locatie. Vooralsnog staat er één nieuwe locatie op het programma en dat is er eentje van wereldklasse: de Japanse hoofdstad Tokio staat voor het eerst op de Formule E-kalender. Op 30 maart reist het elektrische circus af naar het land van de rijzende zon. Mogelijk komen er nog meer nieuwe locaties bij, want van drie data is nog niet bekend waar geracet wordt.

Van de nieuwe plekken die de Formule E dit seizoen heeft aangedaan, staan vooralsnog alleen Sao Paulo en Portland ook op de kalender voor volgend jaar. Hyderabad en Kaapstad ontbreken op dit moment nog, maar met de drie open plekken op het schema is niet uit te sluiten dat deze races toch nog op de kalender belanden. Dat geldt ook voor een race in Malaga, waarover de Formule E met lokale organisatoren in gesprek schijnt te zijn. "Tokio wordt het hoogtepunt van ons tiende seizoen. We zijn ook in vergevorderde gesprekken met vele andere iconische wereldsteden, die graag een Formule E-race willen organiseren en samen met ons geweldige evenementen willen neerzetten", zegt CEO Jeff Dodds van de Formule E over de kalender. "We verwachten dat dit gereflecteerd wordt in de bijgewerkte kalender, die later dit jaar wordt bekendgemaakt."

Voorlopige kalender Formule E 2023-2024

Datum Race 13 januari 2024 E-Prix van Mexico-Stad 26 januari 2024 E-Prix van Diriyah I 27 januari 2024 E-Prix van Diriyah II 10 februari 2024 Nog niet bekend 24 februari 2024 Nog niet bekend 16 maart 2024 E-Prix van Sao Paulo 30 maart 2024 E-Prix van Tokio 13 april 2024 E-Prix van Rome I 14 april 2024 E-Prix van Rome II 27 april 2024 E-Prix van Monaco 11 mei 2024 E-Prix van Berlijn I 12 mei 2024 E-Prix van Berlijn II 25 mei 2024 Nog niet bekend 8 juni 2024 E-Prix van Jakarta 29 juni 2024 E-Prix van Portland 20 juli 2024 E-Prix van Londen I 21 juli 2024 E-Prix van Londen II