Evans klopt Vergne in E-Prix Jakarta, Nederlanders onfortuinlijk

Vergne van pole, Nederlanders halen duels niet

De pole-position voor de negende wedstrijd van het seizoen was een prooi voor Jean-Eric Vergne. De Fransman versloeg in het finaleduel van de kwalificatie DS Techeetah-teamgenoot Antonio Felix da Costa dankzij 1.08.523. Met een verschil van acht tienden eiste Vergne zijn tweede pole van het jaar op (vijftiende in totaal). Mitch Evans en Edoardo Mortara waren tot de halve finale gekomen en mochten zich zaterdag opstellen als derde en vierde, gevolgd door Jake Dennis. Pascal Wehrlein werd zesde, maar kreeg naderhand vijf plekken straf omdat Porsche een verzegelde component van zijn wagen had vervangen. Hierdoor schoof Stoffel Vandoorne door naar de zevende startplaats.

De Nederlandse troeven in Indonesië strandden al in de groepsfase. Nyck de Vries, winnaar van de vorige E-Prix in Berlijn, haalde het net niet in Groep B en kwam uiteindelijk op de negende startplaats terecht. Robin Frijns zette in Groep A geen tijd neer doordat een stuk reclame naast de baan in zijn linker achterwiel was gekomen. De Vries was in de eerste vrije training achtste, Frijns tiende. In de tweede oefensessie kwamen ze niet verder dan respectievelijk P14 en P21.

Vergne en Evans bepalen tempo

Vergne behield bij de start van de race over 45 minuten plus een ronde de koppositie. Da Costa werd belaagd door een goed gestarte Evans, maar wist zijn tweede plek te behouden. De Vries verloor in de openingsronde een plekje. In de tweede omloop was er gelijk al een safety car op de baan door een crash van Mahindra-rijder Oliver Rowland. Na de neutralisatie van anderhalve minuut wist Evans alsnog Da Costa te beroven van de tweede plek. De Vries pakte tegelijkertijd de negende plaats af van Andre Lotterer, terwijl Frijns achterin ook posities won.

Na tien minuten wist Evans koploper Vergne, die net als Da Costa al vroeg een attack mode inzette, te passeren. Evans deed dat vervolgens ook en viel weer terug naar de vierde positie, achter Vergne, Mortara en Da Cosa. Nieuw-Zeelander haalde Da Costa meteen weer in. Door het omrijden voor een attack mode van tweede man Mortara en leider Vergne (zijn tweede en laatste) schoof Evans na twintig minuten racen door naar de leiding. Lang kon hij niet van het vrije zicht genieten, want de attack mode gaf Vergne het wapen in handen om Evans te kloppen.

Met nog een kwartier voor de boeg, besloot Evans - met Da Costa en Mortara in de nek - om zijn laatste attack mode te gebruiken. Jagend op Vergne, die bijna anderhalve seconde voorsprong genoot, klokte hij zijn beste tijden van de wedstrijd. De attack mode bracht Evans tot aan Vergne. Daarna moest de Jaguar-coureur het op eigen kracht doen. En dat lukte; hij pakte Vergne ruim zes minuten voor tijd in bocht 7.

Driestrijd in slotfase

Vergne drong in de slotfase flink aan bij Evans, wiens achterbanden zo goed als op waren. Door de schermutselingen wist Mortara zich bij het knokkende duo te voegen. Dat was een geschenk voor Evans, aangezien Vergne nu ook alles uit de kast moest halen om Mortara voor te blijven. De laatste twee ronden werden een spektakelstuk. Evans wist daarin overeind te blijven en de winst te pakken; zijn derde zege van het jaar en vijfde in totaal. Vergne bleef Mortara maar nipt voor.

De Costa werd vierde, Vandoorne eindigde als vijfde. De Vries moest in de slotfase opgeven met een lekke band. De Sneker was in de race opgeklommen naar de achtste plaats. De opmars van Frijns stokte op de zeventiende plaats.

In het kampioenschap gaat Vandoorne nog steeds aan de leiding met 121 punten. Vergne volgt met 116. Mortara (114) is derde, Evans (109) vierde. Frijns (109) en De Vries (81) staan vijfde en zesde. De volgende wedstrijd is op 2 juli in Marrakesh.

Uitslag: E-Prix van Jakarta