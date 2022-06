Het incident vond plaats in bocht 8 van het nieuwe parcours in de hoofdstad van Indonesië. De stewards van de Formule E wezen Andre Lotterer aan als de schuldige. De Duitser in dienst van Porsche kreeg een tijdstraf opgelegd van vijf seconden. Daarmee verloor hij zijn negende plaats. Die ging naar Sam Bird, Sebastien Buemi schoof door naar de tiende plaats. Lotterer moest het doen met de elfde plek, zonder punten. Voor titelverdediger Nyck de Vries was het een lastige race. De coureur uit Sneek, winnaar van de vorige Formule E-race in Berlijn, vertrok in Jakarta vanaf de negende plek en bleef rond die positie hangen. De race werd gewonnen door Mitch Evans. De Nieuw-Zeelander versloeg in een spannend slotstuk Jean-Eric Vergne en Edoardo Mortara.

De Vries: 'Dit is racen'

De Vries, zesde in de titelstrijd, baalt van het vroege einde van zijn race, maar wil Lotterer niet de schuld in de schoenen schuiven. Hij is vooral verbaasd dat een eerder contact met Lucas di Grassi niet had geleid tot een straf voor de Venturi-coureur. "Ik ben een beetje ontdaan, maar het is zoals het is. We moeten het accepteren en verder gaan", zei De Vries na de race. Over het incident met Lotterer merkte de Mercedes-fabrieksrijder op: "Deze dingen gebeuren, dat is racen. Ik wil hem niet de schuld geven. Ik denk dat ik er voorbij kwam en hij iets te vroeg naar binnen stuurde. Toen raakte hij mijn linker achterkant, wat resulteerde in een lekke band."

De Sneker is vooral gepikeerd over de tik van Di Grassi in bocht 16 eerder in de race. "Want die klap kwam letterlijk van achteren en daardoor verloor ik drie posities. Als dat niet had plaatsgevonden, was het moment met Andre natuurlijk ook niet gebeurd. Jammer, maar dit is racen. Het gebeurt vaak. Ik koester dan ook green wrok."

'Auto De Vries was al beschadigd'

Lotterer kan zich niet vinden en de tijdstraf en is gefrustreerd over het puntenverlies. "Hij [De Vies] deed een inhaalactie in bocht 1 en stuurde niet in. Hij bleef maar komen en ik denk dat hij me raakte", is de lezing van Lotterer. "Hij kreeg blijkbaar een lekke band. Hierdoor was hij vrij traag in bocht 8, wat ik niet verwachtte. We raakten elkaar. Maar zijn auto was toen al beschadigd. Ik denk niet dat de stewards dat wisten. Zij dachten dat ik hem eraf duwde in bocht 8, maar dit was niet het geval", aldus de nummer zeven van het WK.

Ondanks zijn uitvalbeurt heeft De Vries genoten van de allereerste E-Prix in Indonesië. De Fries heeft Indonesische roots en genoot de nodige support in de hoofdstad. "Het was een mooi evenement", aldus De Vries "De fans waren zeer enthousiast. Hun passie en gastvrijheid zijn geweldig. Ik hoop volgend jaar terug te komen. Het zou dan mooi zijn als we 's avonds racen, wanneer de temperatuur wat lager is." Zaterdag steeg het kwik tot 33 graden Celsius, met een luchtvochtigheid van 70%.