In november ging de FIA World Motor Sport Council akkoord met plannen van de Formule E over een nieuwe vorm van attack mode door middel van tactische pitstops. Deze attack charge-stops zouden potentieel later in het komende seizoen voor het eerst gebruikt kunnen worden. Daarvoor verandert er ook al wat. Coureurs moeten twee keer de attack mode activeren door over een alternatieve lijn te rijden. De totale tijd van vier minuten waarin de rijders sneller gaan, mogen de rijders nu zelf opdelen. Twee keer twee minuten, of eenmaal een en daarna drie minuten [of andersom]. Daarnaast keert de Formule E terug naar races op basis van een vastgesteld aantal ronden, in plaats van dat het over een tijd van 45 minuten gaat.

Bij de lancering van het team van Andretti vertelt Andre Lotterer, die overkwam van het team van Porsche, dat de veranderingen in het sportieve reglement net zoveel gaan betekenen als de nieuwe auto. “De grootste uitdaging van seizoen negen is natuurlijk dat we niet veel weten van de Gen3-auto. We moeten testen in Valencia om de auto beter te begrijpen. De banden zijn compleet anders. We gaan van Michelin naar banden van Hankook en van wat ik gevoeld heb, is er minder grip, maar de auto heeft natuurlijk meer vermogen, dus het wordt moeilijker voor ons om alles te controleren. En het raceformat is compleet anders, net als de attack mode. We doen onze regen [het opwekken van energie] op de vooras, zodat de auto efficiënter wordt. De racestrategie wordt compleet anders.”

Bijdragen aan succes Andretti

Andretti stapt voor komend seizoen over van aandrijving van BMW naar die van Porsche. Lotterer zegt dat zijn hoofddoel is om zijn reeks van races zonder zeges te breken, die teruggaat tot zijn eerste seizoen in de klasse bij Techeetah. “Mijn doel is natuurlijk om dit jaar races te winnen. Dat willen we allemaal, maar ik wil het in ieder geval goed doen met het team. Andretti heeft het in het verleden erg goed gedaan, ze waren zeer succesvol en wonnen races. Ik wil daaraan meedoen en mijn ervaring naar het team brengen, samen met de aandrijving van Porsche. Ik denk dat het een goed pakket is. Ik kijk er naar uit om alles te geven, en om regelmatig in de punten te zijn om voor het kampioenschap te vechten. Ik wil ook hecht samenwerken met Jake [Dennis, zijn teamgenoot] zodat we elkaar kunnen steunen en het best mogelijke team kunnen zijn.”

De Duitser vindt het prachtig om bij het historische team te zitten. “Het is erg emotioneel omdat ik een grote fan ben van Mario Andretti en zijn hele historie. Het is fantastisch wat ze gepresteerd hebben en om als André bij Andretti te zitten is ook nog eens grappig en cool. Ik ben erg blij om bij het team te komen, het betekent veel voor me. Ik hoop dat ik bij kan dragen aan hun historie en dat we samen succesvol zijn.”