De eerste testdag in de aanloop naar het Formule E-seizoen 2023, de negende in de historie van het kampioenschap, werd dinsdag afgewerkt op Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia. Het was voor alle coureurs en teams de eerste kans om kennis te maken met de Gen3-auto, die in 2023 debuteert in de elektrische klasse. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen en te wennen aan de nieuwe auto, wordt er drie dagen getest in Spanje. De drie testdagen zijn allemaal verdeeld in een ochtend- en middagsessie, die dinsdag allebei drie uur duurden.

Het was nieuwkomer Maserati MSG dat het beste uit de startblokken kwam in de ochtendsessie. Het team dat vorig jaar nog als Venturi door het leven ging, sloot de sessie af op posities één en vier. De snelste tijd werd gereden door Maximilian Günther, die is overgekomen van Nissan. Hij klokte 1.26.096 en was daarmee slechts 0.082 seconde sneller dan Jake Hughes, die McLaren tijdens de eerste testsessie meteen in de top liet meedraaien. Oliver Rowland reed zijn snelste tijd al in het eerste uur en sloot de ochtend uiteindelijk af op de derde stek, ruim twee tienden achter Günther. Op vier tienden nam diens teamgenoot Edoardo Mortara plaats op P4, op de voet gevolgd door de naar DS Penske overgestapte wereldkampioen Stoffel Vandoorne. Antonio Felix da Costa was zesde namens Porsche, gevolgd door Lucas di Grassi in de tweede Mahindra, Pascal Wehrlein in de tweede Porsche, Abt Cupra-coureur Robin Frijns en Envision-rijder Nick Cassidy op P10.

Na de lunchpauze ging Günther door met waar hij 's ochtends al mee bezig was: snelle tijden produceren. Binnen een half uur had hij 1.26.221 op de klokken gezet en dat bleek een tijd die niemand kon evenaren. Wehrlein kwam nog het dichtst in de buurt, hij gaf 41 duizendsten van een seconde toe op de Maserati MSG-coureur. Daarmee klom de voormalig Formule 1-coureur naar de derde positie op de gecombineerde ranglijst, achter Günther en Hughes, maar voor Rowland. Mede door regen in het laatste uur wisten niet veel rijders hun tijd te verbeteren, al slaagde Jean-Eric Vergne daar wel in. De DS Penske-coureur belandde zodoende op de negende stek in de dagklassering, achter Di Grassi en nipt voor Frijns. De enige overgebleven Nederlandse FE-deelnemer klokte in de middagsessie de twintigste tijd.

Helemaal probleemloos verliep de eerste testdag niet, want de rode vlag moest diverse malen gezwaaid worden. Zo eindigde Cassidy al vroeg in de grindbak, iets wat Mitch Evans later in de ochtend ook overkwam. Ook Hughes veroorzaakte een code rood, al lag het in zijn geval aan de McLaren.

Gecombineerde ranglijst eerste testdag Formule E Valencia

Coureur Team Tijd Sessie 1 Maximilian Günther Maserati 1.26.096 Ochtend 2 Jake Hughes McLaren +0.082 Ochtend 3 Pascal Wehrlein Porsche +0.166 Middag 4 Oliver Rowland Mahindra +0.255 Ochtend 5 Edoardo Mortara Maserati +0.409 Ochtend 6 Stoffel Vandoorne DS Penske +0.435 Ochtend 7 A. Felix da Costa Porsche +0.529 Ochtend 8 Lucas di Grassi Mahindra +0.659 Ochtend 9 Jean-Eric Vergne DS Penske +0.755 Middag 10 Robin Frijns Abt Cupra +0.829 Ochtend