Verandering bij Formule E-team Frijns: Cupra en Abt gaan samenwerken

Het Spaanse merkt debuteert dit jaar in de Formule E in samenwerking met het team dat het seizoen 2021-2022 moest laten schieten na het vertrek van Audi. De afgelopen jaren heeft Cupra de meerderheid van haar raceprojecten gericht op de elektrische sector, door onder meer de eerste volledige elektrische raceauto te ontwikkelen: de e-Racer, die in FIA ETCR gebruikt wordt. In dit kampioenschap is het team voor de tweede keer gekroond tot kampioen, waarmee het succesvol blijft in de lastige en gecompliceerde wereld van het elektrische racen.

Deelname aan de Formule E is daarom op dit moment een stap omhoog voor Cupra, want deze klasse met single-seaters is zonder twijfel de meest herkenbare competitie ter wereld wat betreft elektrisch racen. Nederlander Robin Frijns en Zwitser Nico Müller vertegenwoordigen de kleuren van Abt Cupra in hun eerste Formule E-seizoen. Beide coureurs hadden zich al aan het team verbonden voor de samenwerking bekend werd. De aandrijflijnen worden geleverd door Mahindra Racing.

De livery waarmee Abt Cupra in 2022-2023 debuteert in de Formule E. Foto: Cupra

"Racen zit in de kern van Cupra's DNA - en bij Cupra doen we mee om te winnen", zei Cupra CEO Wayne Griffiths. "Dit is het juiste moment om de volgende sprong voorwaarts te zetten en mee te doen aan 's werelds grootste elektrische autosportcompetitie. Ik kan niet wachten om het Abt Cupra Formule E-team te zien strijden in enkele van de meest iconische steden ter wereld. De Formule E is een uniek autosportplatform voor de toonaangevende autofabrikanten om emoties te creëren en te blijven bewijzen dat elektrische autosport niet saai is, maar juist hand in hand gaat met extreme prestaties."

Cupra en Abt hebben eerder al samengewerkt in de elektrische off-road raceklasse Extreme E. Beide merken zijn pioniers in de wereld van elektrisch racen. Abt heeft in het verleden al aan de top van de Formule E gestaan. In het seizoen 2016-2017 werd de titel voor constructeurs gewonnen, in 2017-2018 werd juist het kampioenschap voor rijders gewonnen. Dat succes hopen zij te herhalen aan de zijde van Cupra.