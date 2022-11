Cupra e-Racer: De ETCR-wereldkampioen aan de tand gevoeld

Het tweede seizoen van het elektrische kampioenschap - het eerste jaar onder de officiele FIA-banner - eindigde met de constructeurstitel voor het Spaanse merk met het Cupra EKS-team. Bovendien eindigden Adrien Tambay, Mattias Ekstrom en Tom Blomqvist in dienst van het merk op de eerste drie plaatsen in het kampioenschap. Het drietal was consistent in elke race en zocht in elke bocht de limieten op van de Cupra e-Racer.

Dit jaar heeft de bolide zich moeten aanpassen aan zeer verschillende circuits met zeer wisselende weersomstandigheden. Van 40 graden Celsius op het Spaanse circuit van Jarama tot de miezer in de eerste race in Pau in Frankrijk: het werk van de Cupra-engineers onder leiding van Xavi Serra was cruciaal om de titels binnen te slepen.

Cupra ETCR Foto: Cupra

De Cupra e-Racer aan de tand gevoeld

De Cupra e-Racer, wereldkampioen elektrische toerwagens, is een 500kW (680 pk) sterke auto, die in slechts 3,2 seconden van 0 tot 100 kilometer accelereert en een capaciteit heeft van 65kW/h in de batterij, meer dan voldoende voor het sprintraceformat over niet meer dan zes ronden.

Cupra bood ons de test aan met het officiele FIA ETCR-team. Onder hen twee wereldkampioenen: Ekstrom en Tambay, die onze instructeurs waren om ons te leren hoe we deze raceauto moesten besturen. Belangrijk om te melden is dat de auto, hoewel geen ABS, beschikt over traction control die helpt om het vermogen over te brengen zonder veel grip te verliezen.

“De auto is net zo gemakkelijk te besturen als een kart, totdat je de grens opzoekt”, zegt Tambay, de recente winnaar van FIA ETCR en onze privé-instructeur. Voor hem is de auto zeer eenvoudig te besturen, maar het is veel lastiger om hem te bedwingen wanneer je aan het racen bent. De bijna 1.800 kilo, de achterwielaandrijving en de gegroefde banden (deze wagens gebruiken geen slicks) maken het uitdagend om de wagen in een rechte lijn te houden tijdens het remmen of accelereren.

Cupra ETCR Foto: Cupra

Zelfde gevoel, ander geluid

Zoals bij elke raceauto, krijg je automatisch een lach op je gezicht wanneer je je in het stoeltje laat vallen en de vijfpuntsgordel om doet. Het echte feest moet dan nog gaan beginnen. Wanneer ik de motor inschakel, hoor ik niet het gebruikelijke geronk. Even was ik vergeten dat dit de eerste elektrische bolide is waarin ik rijd. De sensatie voelt niet anders. Je drukt de rem zo diep mogelijk in en drukt op de knop ‘Forward’. In alle eerlijkheid zou ik het liefste met de versnellingspook of -flipper de eerste versnelling selecteren, maar dit is een ‘one gear’-auto. Er zijn slechts drie opties: Forward, Reverse en Neutral.

Zodra je het signaal van de monteur krijgt, verlaat je de pitbox op weg naar de pitstraatuitgang. De eerste ronde doe je achter een ‘pace car’, een Cupra Fomentor van waaruit Tambay elke bocht van het circuit uitlegt. Ondertussen kijk je hoe het stuur reageert door licht te slingeren. In krappe bochten kan je het stuur negentig graden draaien in beide richtingen. Dat is fijn op een circuit met veel van dit soort bochtjes.

Wanneer de pace car weggaat en je alleen achterblijft, moet je de gevoeligheid van het gaspedaal en de remmen inschatten. Zoals te verwachten, krijg je bij een elektrische wagen meteen vol vermogen als je het gaspedaal volledig indrukt. In dit geval 300kW. Je moet er dus goed aan denken het stuur recht te hebben voordat je het gaspedaal intrapt.

Cupra ETCR Foto: Cupra

Makkelijk te besturen, lastig om de limiet te vinden

Ondanks dat hij zeer goed handelbaar is en de traction control licht geactiveerd is, moet je heel voorzichtig zijn. Dat geldt ook voor de remmen. De wagen remt hard, zonder ABS, maar je moet hem in een rechte lijn houden om te voorkomen dat je niet ingehaald wordt door je eigen achteras. Bovendien is het een zware auto, wat je goed merkt in krappe remzones.

Naarmate je meer vertrouwen krijgt, wordt de auto gemakkelijker te rijden. Het gaat niet heel snel en hij doet exact wat je wilt als je stuurt. Het insturen gaat eenvoudig met een stabiele voorkant, maar als je te fanatiek op het gas gaat kan je verrast worden door overstuur. Al met al is het een zeer prettige auto, ook al is het een kort circuit en haal je in geen enkele bocht de 120 kilometer per uur.

Deze test was slechts een eerste kennismaking om te ervaren hoe het is om de Cupra e-Racer te besturen, maar precies voldoende om als een kind te genieten van deze ervaring. Het is onvergetelijk om voor het eerst met een elektrische bolide het circuit op te gaan. Ook al was het maar kort, deze paar ronden in de eerste elektrische wereldkampioenschapsauto zal je nooit vergeten.

Cupra ETCR Foto: Cupra