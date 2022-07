Cupra verslaat hitte en pakt goede punten in FIA ETCR Vallelunga

De FIA ETCR-ronde vond plaats bij temperaturen van meer dan 40 graden Celsius. De asfalttemperatuur tikte bijna 55 graden aan. Deze enorme hitte was natuurlijk nadelig voor de banden. Het gebrek aan grip en de hoge slijtage had twee gevolgen: het was lastig om de wagens op de ideale lijn te houden, en er ontstonden veel lekke banden. Op vrijdag kregen diverse teams te maken met een lekke band, niet geholpen door het asfalt en de kerbstones. Daardoor moesten de rijders hun lijnen aanpassen om het rubber te ontzien.

De engineers van Cupra EKS realiseerden zich al vrij vlot wat er gaande was: “Wij kregen als eerste een lekke band, maar we wilden niet de laatste zijn”, zegt Xavi Serra, topman bij Cupra Racing. “Het was duidelijk dat we door de bandenslijtage en verlies aan grip veel problemen zouden krijgen met de hoge temperaturen. We moeten met een dergelijke handicap leren werken als het extreem warm of koud is.”

Foto: SEAT

In een kampioenschap als dit, waarin heats bepalen hoeveel punten je scoort, is het van belang om telkens de finish te halen. Een nulscore kan doorslaggevend zijn. In het FIA ETCR is de eindwinnaar niet degene die de finale wint, maar de coureur met de meeste punten gedurende het weekend in zijn groepen. “De snelheid was aan het begin niet zoals gewenst. We hadden twee lekke banden bij twee van onze auto’s waardoor we in twee races achteraan kwamen te rijden. Daarnaast ging er ook nog eentje van de baan”, zegt Serra. “Met dank aan het engineering-team hebben we bepaalde punten van het circuit ontdekt waar het risico op een lekke band hoger was.”

Die informatie werd doorgespeeld naar de rijders, zodat zij deze plekken konden vermijden. Met een conservatieve en minder risicovolle strategie dan in eerdere races dit jaar, ging het team van start. Het leek in eerste instantie verkeerd uit te pakken, maar bleek de juiste keuze. Een goed voorbeeld was een ongelukkig incident in een van de finaleraces. Bruno Spengler kreeg een klapband en vloog met hoge snelheid in de bandenstapel. De Canadees bleef met lege handen achter en ook zijn teamgenoot kon door de reparatiewerkzaamheden aan de gedeelde auto niet van start gaan. Later trok het Italiaanse team ook de tweede auto terug uit protest tegen het gebrek aan veiligheid voor de rijders met deze banden.

Foto: SEAT

Elk team moest zelf de beslissing nemen hoe om te gaan met de problemen. In de tweede finalerace, zonder Zolder-winnaar Maxime Martin en Spenglers teamgenoot Giovanni Venturini op de grid, kozen de twee Hyundai’s en de twee Cupra EKS-wagens voor verschillende strategieën. Het Spaanse team hield vast aan het idee om niet te veel risico te nemen, Nicky Catsburg en Jean-Karl Vernay zochten meer de limieten op. “In de pre-race meeting met de rijders, besloten we om gewoon de finish te willen halen. De derde en vierde plaats in de finale was goed voor ons. We wilden geen incident zoals Bruno en daarmee punten verspelen”, legt Serra uit over de Cupra-tactiek.

Foto: SEAT

Tom Blomqvist en Mattias Ekstrom kenden een goede start en splitsten de twee Hyundai’s. Zonder de grenzen op te zoeken reden ze hun ronden. Catsburg had de leiding stevig in handen, maar een paar bochten voor de finish kreeg hij een lekke band en werd daardoor uitgeschakeld. Zo kreeg Ekstrom de leiding in handen en won de Super Final Pool Furious-race ten koste van Blomqvist en Vernay. Na de race is Serra een tevreden man: “Dit was geen geluk. We hebben een strikte strategie gevolgd om de auto’s op de baan te houden. We waren de eersten met een lekke band en we wilden niet de laatste zijn.”

Foto: SEAT