Sargeant pakt ook in Frankrijk F2-pole, elfde tijd Verschoor Logan Sargeant is momenteel de man in vorm in de Formule 2. Nadat in in Silverstone al pole-position en een overwinning pakte, is hij het raceweekend op Circuit Paul Ricard perfect begonnen door wederom pole te pakken. Richard Verschoor legde beslag op de elfde startpositie voor beide races in Frankrijk.