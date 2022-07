Na zijn tiende tijd in de kwalificatie mocht Jehan Daruvala de sprintrace van de Formule 2 in Frankrijk vanaf pole-position aanvangen, met Liam Lawson naast hem en Hitech-duo Marcus Armstrong en Jüri Vips op de tweede startrij. De startfase had niet beter kunnen verlopen voor Daruvala, die zijn pole omzette in een kopstart, terwijl Armstrong de tweede positie van Lawson overnam. Richard Verschoor maakte dat niet van dichtbij mee: hij kwam voor de opwarmronde niet van zijn plek, waardoor hij vanuit de pits moest vertrekken. Een probleem zorgde ervoor dat hij pas vier ronden later op het toneel verscheen, wat van zijn race niet meer dan een veredelde trainingssessie maakte.

Vooraan sloeg Daruvala aanvankelijk een gaatje, waardoor Armstrong buiten zijn DRS viel. Lawson had op zijn beurt wel DRS en dat stelde hem in staat om in ronde 4 de tweede positie over te nemen. De Nieuw-Zeelander van Carlin reed vervolgens het gat van ruim twee seconden richting Daruvala dicht, maar een safety car-fase voorkwam een aanval voor de leiding. Die neutralisatie werd veroorzaakt door Enzo Fittipaldi. De Charouz-coureur spinde bij zijn poging om Roberto Merhi te passeren, waarna Amaury Cordeel hem niet kon ontwijken.

In ronde 14 werd het veld weer losgelaten voor een sprint van acht ronden naar de finish. Twee ronden later werd het gebruik van DRS weer vrijgegeven en dat liet Lawson zich geen tweede keer zeggen. Hij opende meteen de aanval op Daruvala en deed dat succesvol, waarmee hij de leiding overnam. Daarna bleek niemand in staat om Lawson te volgen en zodoende pakte hij zijn eerste zege van het huidige Formule 2-seizoen. Ruim drie seconden later kwam Daruvala over de finish om de tweede plek veilig te stellen.

De derde en laatste podiumplaats werd opgeëist door thuisrijder Theo Pourchaire. Hij zette na de safety car-fase de aanval in op Marcus Armstrong, die bij die actie ook een plek verloor aan kampioenschapsleider Felipe Drugovich en uiteindelijk zou terugvallen tot de negende positie. Achter Drugovich werd Jack Doohan vijfde, voor Vips en Frederik Vesti. Het laatste puntje in de sprintrace ging naar Ayumu Iwasa, terwijl Logan Sargeant achter Armstrong op de tiende stek eindigde.

De Formule 2 werkt zondag nog een hoofdrace af op Circuit Paul Ricard. Die krachtmeting gaat om 9.35 uur van start.

Uitslag Formule 2 Paul Ricard - Sprintrace