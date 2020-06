Formule 2-auto’s 30 kilogram zwaarder door 18 inch velgen

Met ingang van het seizoen 2020 wordt in de Formule 2 geracet met velgen met een diameter van 18 inch, 5 inch groter dan voorheen. Het is de bedoeling dat de Formule 1 in 2022 ook met dergelijke velgen gaat rijden, die beter aansluiten op het formaat velgen dat tegenwoordig op straatauto’s te vinden is. In de F2 heeft de introductie van dat nieuwe formaat echter gezorgd voor een forse verhoging van het gewicht van de auto’s. Ten opzichte van 2019 zijn de auto’s liefst 30 kilogram zwaarder.

Het andere formaat velgen is niet de enige technische verandering die doorgevoerd is aan de Formule 2-auto’s van 2020. Onder leiding van technisch directeur Didier Perrin is gewerkt aan aanpassingen om het verlies van prestaties door het hogere gewicht op te vangen. “Een van de grootste uitdagingen van het project was om de veranderingen door te voeren binnen een redelijk budget, zodat we de teams de goedkoopst mogelijke upgradekit konden leveren”, vertelde Perrin aan de officiële website van de Formule 2.

“Met dat in gedachten wilden we wat snelheid terugvinden door meer downforce toe te voegen. In plaats van het compleet vervangen van de vloer of de vleugels, wat te duur zou zijn geweest, hebben we simpelweg de vloer verlengd om de benodigde downforce te creëren”, vervolgt Perrin. “Ook hebben we, wat bijna niets kostte, de mapping van de motor veranderd om 20 pk meer op te wekken, dus het blijft niet beperkt tot de diameter van de velg.”

De invloed van de drie veranderingen aan de Formule 2-bolide blijft naar verwachting beperkt. Volgens Perrin was de auto iets sneller dan vooraf werd verwacht. “De hoeveelheid vermogen en downforce zijn anders dan vorig jaar, dus in het algemeen zal de auto misschien iets sneller zijn dan vorig jaar. Dat hangt echter af van het circuit. Ik denk dat we de grootste stap vooruit kunnen verwachten op de hogesnelheidscircuits.”