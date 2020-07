Preview: Vijf talenten om dit jaar te volgen in de Formule 2

Robert Shwartzman

Leeftijd: 20

Team: Prema Powerteam

Voorheen: FIA F3-kampioen 2019

We beginnen met de regerend kampioen uit het FIA Formule 3-kampioenschap: Robert Shwartzman. De jonge Rus maakt onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy en heeft zich in de voorbije jaren ontwikkeld tot een serieuze gegadigde voor een toekomstig F1-zitje. Shwartzman is snel, maar ook opvallend constant voor een juniorrijder. Zo mocht hij vorig seizoen na maar liefst tien van de zestien F3-races het podium beklimmen. Door die constantheid kon hij in zijn eigen thuishaven Sochi de titel pakken. De verwachtingen voor zijn eerste F2-campagne zijn meteen hooggespannen, des te meer doordat Shwartzman een snelle leerling is gebleken. Bij ieder stapje hogerop, iedere promotie op de de autosportladder dus, wist hij snel om de prijzen mee te doen. Dat hij bij Prema in een vertrouwde omgeving blijft, kan een handje helpen voor succes in 2020.

Marcus Armstrong

Leeftijd: 19

Team: ART Grand Prix

Voorheen: Vicekampioen FIA F3 2019

Noem Shwartzman en grote kans dat volgers ook de naam van Marcus Armstrong laten vallen. De overeenkomsten zijn talrijk. Beide heren kwamen vorig jaar in de Formule 3 uit voor Prema, beide heren toonden geregeld hun klasse en beide heren vochten tot het slotweekend om de titel. Qua pure snelheid geven beide Ferrari-aspiranten elkaar geen strobreed toe, al is Shwartzman tot dusver net iets constanter gebleken. Potentieel voordeel voor Armstrong is wel dat hij dit jaar mag instappen bij ART, het team dat de voorbije twee seizoenen nog de kampioen leverde in F2. Alhoewel het materiaal allemaal gelijk is (of dat in ieder geval zou moeten zijn), is het Franse team dermate goed georganiseerd en doorspekt met knowhow dat het ogenschijnlijk de beste plek is om te zitten. Armstrong neemt daar trouwens het zitje over van uittredend kampioen Nyck de Vries.

Mick Schumacher

Leeftijd: 21

Team: Prema Powerteam

Voorheen: EK F3-kampioen 2018

Met Mick Schumacher zijn we aanbeland bij de derde Ferrari-junior uit dit lijstje. Vreemd is dat niet: de onderlinge strijd tussen Scuderia-talenten zal dit F2-seizoen een belangrijke verhaallijn vormen. Zeker met een mogelijk F1-pensioen van Kimi Raikkonen in het verschiet (misschien nog niet na dit jaar, maar het moet een keer gebeuren) en de blijvende druk op Antonio Giovinazzi. De onderlinge strijd tussen de Ferrari-junioren gaat daardoor in potentie om een F1-zitje, wellicht bij Alfa Romeo. Voor veel fans zou Schumacher daar een gedroomde kandidaat voor zijn, al is het maar vanwege de achternaam. Een Schumi terug in F1 zou marketingtechnisch zeer interessant zijn.

Maar daarvoor moet Mick zich in sportief opzicht wel eerst bewijzen. Op zijn CV prijkt weliswaar een EK F3-titel (waar concurrent Dan Ticktum grote vraagtekens bij plaatst), maar vorig jaar was het geen vetpot voor Schumacher in de Formule 2. 2020 wordt mede daardoor het jaar van de waarheid. Waar exceptionele talenten als rookie meteen imponeren, geldt voor 'gewoon' goede coureurs de vuistregel: ervaring opdoen in het eerste jaar, oogsten in het tweede jaar. In dat opzicht moet het nu gebeuren voor Schumacher. Dat wordt versterkt door de twee bovenstaande namen. Schumacher moet de minder ervaren Ferrari-concurrenten verslaan om zijn F1-droom levend te houden. Mocht één van die rookies hem dit jaar om de oren rijden, dan wordt het voor Ferrari een stuk ongeloofwaardiger om niet dat talent maar alsnog Schumacher te promoveren naar de Formule 1. Hoe graag men dat vanwege de achternaam ook zou willen...

Yuki Tsunoda

Leeftijd: 20

Team: Carlin

Voorheen: Japans F4-kampioen 2018

We hadden Callum Ilott ook nog gerust in dit lijstje kunnen opnemen, maar laten het Ferrari-verhaal even voor wat het is. In plaats daarvan schakelen we door naar een oogappel van Red Bull: Yuki Tsunoda. Dat hij dit jaar in de Formule 2 uitkomt, is op zich al best bijzonder. Helmut Marko vindt de Super Formula een betere leerschool voor F1 en stuurt veel van zijn toptalenten (zoals Jüri Vips) naar Japan. Maar Tsunoda mag de Europese route bewandelen en doet dat tot dusver alleraardigst.

De kille resultaten zijn misschien nog niet overtuigend, maar in het geval van Tsunoda moeten we iets verder kijken. Zo is de overstap vanuit Japan naar Europa niet makkelijk en heeft Tsunoda vorig jaar al glimpen van zijn klasse laten zien in de Formule 3. Vooral op Spa en Monza kwam hij goed voor de dag, met een zege op de laatstgenoemde omloop. Nog belangrijker is dat hij zich een bijtertje heeft getoond, een vechter. Iemand die uit het goede racehout is gesneden, precies waar Marko van houdt. Bovendien ziet Red Bull door het huwelijk met Honda graag een Japanner de Formule 1 halen. Om dat voor elkaar te krijgen, legt Marko de lat dit jaar hoog: Tsnunoda moet volgens zijn begeleider minimaal in de top-vier van het kampioenschap eindigen, een behoorlijke kluif voor een rookie.

Guanyu Zhou

Leeftijd: 21

Team: UNI-Virtuosi Racing

Voorheen: 7de in FIA F2 2019

De laatste stek uit deze rubriek vertelt het verhaal van een ander F1-team: Renault. Het Franse team heeft voor volgend jaar nog een zitje vrij na het aangekondigde vertrek van Daniel Ricciardo. Fernando Alonso en Nico Hülkenberg passeren daarbij de revue, maar ook minder aansprekende namen spelen een rol in het hoofd van Cyril Abiteboul. "We willen eerst zien hoe competitief Guanyu Zhou en Christian Lundgaard zijn", liet hij aan Motorsport.com weten. "Twee coureurs die met een vierde plek in het F2-kampioenschap voldoende superlicentiepunten hebben voor F1. Zij zouden geweldige opties voor ons kunnen zijn. Zoiets klinkt nu nog wat voorbarig, maar misschien is het na een extra F2-seizoen wel het juiste om te doen", aldus de Franse teambaas.

Dit betekent dat Zhou en Lundgaard wel degelijk in beeld zijn als Renault kiest voor een relatief goedkope oplossing (lees: geen Alonso). Ook hier speelt de nationaliteit weer een rol. Het moederbedrijf Renault-Nissan-Mitsubishi hecht veel waarde aan een Chinese F1-coureur vanwege de immense afzetmarkt. Maar om die droom waar te maken, moet Zhou dit jaar eerst spreken met zijn rechtervoet. Zijn F3-carrière was immers niet echt overtuigend, al valt het debuutjaar in de Formule 2 bemoedigender te noemen met vijf podia. Voor Zhou geldt eigenlijk hetzelfde als voor Mick Schumacher en diens strijd met de Ferrari-aspiranten: hij moet dit jaar de jongere garde - in dit geval Lundgaard - van het lijf houden om zicht op de Formule 1 te houden. Voor het publiek een extra factor om naar uit te kijken, al zitten we waarschijnlijk sowieso niet om spektakel verlegen.