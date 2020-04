Kampioensbolide Schumacher uit Formule 3 te koop aangeboden

Voordat Michael Schumacher in 1991 op Spa-Francorchamps zijn debuut in de Formule 1 maakte, racete hij in 1989 en 1990 in het Duitse Formule 3. Het chassis dat de latere zevenvoudig F1-wereldkampioen in zijn tweede seizoen in die klasse gebruikte, een Reynard 903, staat nu te koop. De auto wordt aangeboden op Motorsportmarkt.de. Het gaat om de auto waarin de Duitser daadwerkelijk zelf geracet heeft en dat wordt onderschreven door de bijgeleverde documenten.

De Reynard 903 van WTS Racing en Schumacher werd aangedreven door een 2.0-liter motor van Opel-Spiess met 185 pk. De auto is volgens de verkoper klaar voor gebruik. Hoe diep er in de buidel getast moet worden voor de auto is onduidelijk: de website van de verkoper geeft aan dat de prijs op aanvraag is.

Lees ook: Ferrari F2002 van Schumacher levert meer dan 6 miljoen dollar op

In zijn eerste jaar in het Duitse Formule 3 werd Schumacher namens WTS Racing derde in het kampioenschap met onder meer twee overwinningen. Vervolgens bleef hij dus nog een jaar hangen in de klasse om nu wél de titel in de wacht te slepen. Dat deed hij door vijf races te winnen, zes pole positions te pakken en in totaal zeven keer op het podium te staan. In de laatste race van het seizoen legde Schumacher het wel af ten opzichte van Mika Hakkinen, die alleen die race meedeed en meteen ook wist te winnen. Later in 1990 nam Schumacher sportieve revanche door de prestigieuze Formule 3-race op Macau te winnen na een duel met, jawel, Hakkinen.

Het gevecht van Schumacher en Hakkinen in Macau: