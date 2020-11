GPUpdate Podcast: "Iedereen zet vol in op een groot oranjefeest"

Op die datum zou de Grand Prix van Vietnam verreden moeten worden, maar het is nog niet duidelijk of dat wel doorgaat. "Uit onze informatie blijkt dat Vietnam zo goed als zeker uit beeld is voor 2021. Dat wordt naar buiten gebracht als 'ongoing political issues', maar de realiteit is dat er een behoorlijke chaos is Door de planning, maar ook doordat de voormalig burgemeester van Hanoi is gearresteerd vanwege corruptie. Een heleboel mensen waar Liberty Media in het land zaken mee deed, die zijn weg. Het is een organisatorische chaos", legt Ronald Vording uit.

Liberty Media wil in het weekend van 24 en 25 april echter wel een Formule 1-race hebben en daarvoor komen onder andere de circuits in aanmerking die dit jaar hun diensten hebben aangeboden: Mugello, Portimao, Nürburgring en Imola zouden ook volgend jaar een plekje willen, maar Mike Mulder denkt eerder aan een circuit in Azië zelf, niet ver verwijderd van Vietnam: "Je wilt toch als Liberty ook nog wel een race in die regio, het is twee weken na de GP van China dus wat dat betreft denk ik dat Maleisië een grote kans heeft."

Oranjefeest in de duinen

Circuit Zandvoort is van 3 tot en met 5 september gastheer van de dit jaar afgelaste Dutch Grand Prix. Niet in mei dus, maar daar is bewust voor gekozen. Het is organisatie en Libety Media alles aan gelegen om publiek bij die race te hebben en die kans is in september een stuk groter dan in mei. "Iedereen zet vol in op een groot oranjefeest in het eerste weekend van september", aldus Vording.

Het vaste panel van Motorsport.com bespreekt in de nieuwste GPUpdate Podcast niet alleen de kalender voor 2021. Ook de zevende wereldtitel van Lewis Hamilton en het optreden van Max Verstappen komen aan bod.

