Verstappen: "Nachtraces vormen mooie seizoensafsluiter"

Na een teleurstellend verlopen race op Istanbul Park afgelopen weekend, kan de triple-header in het Midden-Oosten alleen maar beter verlopen voor de Nederlander die derde staat in het kampioenschap, maar nog kans maakt op de tweede plek. “We hadden wat problemen en leken de achterbanden ook sneller te verslijten dan de anderen. Niet alleen ik, maar iedereen in het team heeft Turkije teleurgesteld verlaten. Dat komt omdat we allemaal willen winnen.”

Toch staat Verstappen niet lang stil bij de zesde plaats van Istanbul. “We kijken altijd vooruit, want je kunt niet veranderen wat er bij de laatste race is gebeurd. Ik verwacht niet dat we opnieuw dit soort [weers]omstandigheden zullen zien, dus de laatste races zullen waarschijnlijk meer rechttoe rechtaan zijn.”

Nachtraces

Toch is er wel degelijk sprake van enige aanpassing. Zo wordt de Grand Prix van Sakhir op een andere lay-out verreden dan de Grand Prix van Bahrein en ook de starttijden zijn net even wat anders dan in Europa. De eerste race op 29 november begint om 17.10 uur lokale tijd (15.10 uur Nederlandse tijd) en de tweede Grand Prix zelfs om 18.10 uur lokale tijd (16.10 uur in Nederland), avondraces dus. Geen probleem vindt Verstappen die nog nog nooit op het podium eindigde op het Arabische eiland. “Ik geniet altijd van de nachtraces omdat ze een heel ander gevoel hebben. Ik denk dat het goed is om deze aan het eind van het jaar te hebben, het is een leuke afwisseling. Voor de eerste race [GP van Bahrein] rijden we op een circuit dat we heel goed kennen. Het is er altijd zwaar voor de banden dus het zal belangrijk zijn om een goede afstelling te vinden om daar omheen te werken.”

Het vaste panel van Motorsport.com bespreekt in de nieuwste GPUpdate Podcast het optreden van Verstappen tijdens de Grand Prix van Turkije. Je kunt de GPUpdate Podcast hier luisteren, maar jezelf uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.