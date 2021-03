Win één van de drie boeken 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing'

Wat steekt er achter de dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes? Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing dit jaar wél voor de titel meestrijden? Wat kan Fernando Alonso bij zijn terugkeer in de koningsklasse? En hoe goed is Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, die zijn Formule 1-debuut maakt bij Haas? Wij gingen op zoek naar de antwoorden op al deze vragen in het boek ‘Formule 1 2021 – Seizoen van de herkansing’.

In het eerste boek van het Nederlandse redactieteam en autosportschrijver Hans van der Klis wordt echter meer dan alleen vooruitgeblikt op de kansen van de rijders en teams in het nieuwe seizoen. Ook zijn er achtergrondverhalen over de F1-avonturen van Honda en het nieuwe technische reglement voor 2022. En lieten enkele prominenten zich interviewen voor het boek. Zo komt Gijs van Lennep, die vijftig jaar geleden zijn eerste F1-race reed, aan het woord. Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, en Robert van Overdijk, de CEO van Circuit Zandvoort, vertellen hoe het ervoor staat met de Grote Prijs van Nederland, na de afgelaste race in 2020. En de Nederlandse teambaas Frits van Amersfoort analyseert Mick Schumacher, die hij begeleidde bij zijn entree in de autosport.

Dus wil jij genieten van unieke raceverhalen en goed voorbereid aan de start van het seizoen verschijnen?

