Alonso wacht tweede kaakoperatie: “Maar ik voel me prima”

Alonso was vorige maand betrokken bij een ongeval met een auto toen hij in Zwitserland aan het trainen was op zijn fiets. De Spanjaard moest opgenomen worden in het ziekenhuis, waar hij geopereerd werd aan zijn bovenkaak. Op de eerste dag van de wintertest in Bahrein onthulde de Alpine-rijder dat hij later dit jaar nog een keer onder het mes zal moeten gaan, maar dat hij dit seizoen geen last denkt te hebben van de naweeën van het ongeluk.

“Ik verwacht eerlijk gezegd geen problemen”, antwoordde Alonso toen hij werd gevraagd in hoeverre het ongeluk een invloed heeft gehad op zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik ben alweer twee of drie weken volledig normaal aan het trainen en heb maandag en dinsdag ook al in de simulator gezeten. De voorbereiding heeft er niet veel onder geleden.”

Alonso was de grote afwezige tijdens de teampresentatie van Alpine, maar het missen van alle pr-activiteiten vond de tweevoudig wereldkampioen geen al te grote ramp: “Ik heb alleen een paar marketingactiviteiten en wat filmdagen gemist, waar ik ergens wel blij mee was. Gistermiddag heb ik alles opgenomen, dus wat dat betreft was het gisteren op pr-gebied een intense dag. Maar ik voel me prima.”

Tweede operatie na het seizoen

“Op het professionele vlak en wat betreft het rijden is het 100 procent. Op persoonlijk gebied zullen de twee titanium platen die ik in mijn bovenkaak heb nog verwijderd moeten worden. Dat zal aan het einde van het seizoen gebeuren. Aan het einde van het kampioenschap staat me dus nog wat te wachten, maar dat zal niet van invloed zijn op mijn professionele leven.”

Alonso zal zaterdag voor het eerst plaatsnemen in de nieuwe Alpine A521. De Spanjaard maakt zich op voor een zwaar gevecht in de middenmoot dit seizoen: “Ik heb geen vrees voor een bepaalde uitdaging, maar in de middenmoot is het momenteel heel erg competitief. Daar moeten we ons bewust van zijn. We zullen moeten maximaliseren en ieder weekend naar perfectie moeten streven als we flink punten willen scoren.”