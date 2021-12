Waarom vonkt een Formule 1-auto’s? De vonkenregen in F1 uitgelegd

Waarom komen er vonken van F1-auto’s?

Formule 1-wagens hebben een plank onder de auto, die loopt van de voorwielen tot de achterzijde. Deze plank is door de FIA geïntroduceerd om de aerodynamica onder de bolide te beperken, evenals om de bodem te beschermen. Je zou verwachten dat die plank van carbonfiber of een ander hypermodern materiaal gemaakt wordt, maar dat is niet het geval. Deze plank wordt gemaakt van Jabroc-hout. Dit is een composiet dat onder zeer hoge druk vervaardigd wordt met fineer en hars.

De vonken onder de F1-auto’s worden veroorzaakt door titanium 'skid blocks' die bevestigd zijn aan de plank onder de wagen. Deze blokken zijn bedoeld om te voorkomen dat de plank beschadigd raakt. Ze steken niet meer dan drie millimeter uit ten opzichte van de plank. Wanneer de wagen het asfalt raakt, ontstaat een vonkenregen achter de bolide. Deze titanium skid blocks werden in de jaren 80 en 90 al gebruikt, maar daarna verboden. Ze werden in 2015 opnieuw geïntroduceerd in de Formule 1, met als voornaamste doel om deze vonken te produceren om de actie er spectaculairder uit te laten zien.

Alfa Romeo C41 vloer Foto: Giorgio Piola

Raakt de auto beschadigd door de vonken?

De vonken afkomstig van een F1-bolide zijn feitelijk bedoeld om schade te voorkomen en zijn zeker geen teken van schade. De plank onder de auto zorgt ervoor dat de teams met de juiste rijhoogte rijden en voorkomt dat er ‘grondeffect’ ontstaat, een type aerodynamica dat in de jaren 60 voor het eerst gebruikt werd waarbij de wagens als het ware aan de ondergrond worden vastgezogen.

De skid blocks voorkomen dat de plank beschadigt wanneer de bodem in aanraking komt met het asfalt. De slijtage van de plank wordt zorgvuldig in de gaten gehouden door de FIA. Te veel slijtage kan resulteren in een diskwalificatie.

Waarom vonkt een F1-auto op de rechte stukken?

Formule 1-wagens rijden met een specifieke rijhoogte en worden door aerodynamische krachten (downforce) naar beneden gedrukt, waardoor de rijhoogte vermindert. Deze downforce drukt de auto met name op rechte stukken naar beneden, aangezien de hoeveelheid neerwaartse druk die gegenereerd wordt toeneemt naarmate de snelheid hoger wordt. Wanneer er een hobbel in het asfalt geraakt wordt, ontstaan vonken. Dit komt meer voor in de beginfase van de race wanneer de wagens zwaarder zijn. Je kunt ook vonken zien wanneer een auto over een kerbstone raast, aangezien deze hoger is dan het asfalt en eerder contact maakt met de skid blocks.

Vonkt de auto van Max Verstappen meer dan de Mercedes?

De Red Bull-bolides vonken over het algemeen meer dan veel andere bolides op de grid, zeker in vergelijking met de Mercedessen. Dat heeft te maken met de rake, de hellingshoek tussen de voor- en achterzijde van de wagen. De Red Bull RB16B staat heel erg schuin op de poten, met de neus dicht bij de grond en de achterzijde hoger in de lucht. Hierdoor is de aerodynamische balans anders dan bij wagens met minder rake en wordt de voorzijde onder hoge druk nog dichter naar het asfalt geduwd, wat resulteert in vonken. De Mercedes staat vlakker en zal daardoor in z’n geheel verder naar beneden geduwd moeten worden om meer vonken te genereren.