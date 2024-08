Leclerc is overtuigd: Ferrari gaat ondanks mindere resultaten vooruit

Ferrari begon het F1-seizoen uitstekend en leek de grote uitdager van Red Bull Racing te worden. Veertien races later ziet het team uit Italië dat het letterlijk links en rechts is ingehaald door McLaren en Mercedes.

Waar in de openingsraces de podiumplaatsen aaneen werden geregen, is het sinds de Grand Prix van Spanje sprokkelen voor de rode formatie. Toevalligerwijs was het juist tijdens die F1-race in Barcelona dat de nieuwe vloer van de SF-24 werd geïntroduceerd. Die bodemplaat lijkt het minimale gestuiter dat de auto al had, alleen maar te hebben versterkt, een fenomeen dat vooral merkbaar was in bochten met hoge snelheid en het besturen van de auto moeilijk maakte. Om het rijden te vergemakkelijken, keerde Ferrari tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië terug naar de oude bodemplaat. In Hongarije introduceerde de Scuderia vervolgens een herziene vlakke vloer

Terugkijkend zegt Charles Leclerc dat het ingewikkeld was om te begrijpen waar het gebrek aan prestaties echt vandaan kwam. "Het keerpunt lag denk ik in Spanje. We brachten, gebaseerd op de data die we hadden, iets naar de auto, maar bracht nogal wat gehobbel met zich mee waar we moeite mee hadden." Leclerc deed er vervolgens alles aan om de problemen te verhelpen.

"Van mijn kant ben ik de afgelopen vier races erg agressief geweest op het gebied van set-up, vooral om te proberen oplossingen te vinden", legt hij uit. "Ik ben altijd op zoek naar de laatste paar honderdsten en ik denk dat normaal gesproken dat de aanpak is die het meest loont. Maar als je bijvoorbeeld een stuiterende auto hebt, kun je niet te dicht op de limiet rijden, omdat de auto dan nog onvoorspelbaarder wordt." De Monegask denkt dan ook niet dat per se het gestuiter zelf het grootste probleem was, maar meer de manier waarop het team het probleem probeerde te tackelen. "Het ging er meer om dat we de auto in een zeer extreme set-up hebben gezet. Dat was de belangrijkste reden voor het gebrek aan prestaties."

Leclerc vergelijkt de huidige aanpak met die van 2023, toen het team ervoor koos om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de auto, zelfs toen dat betekende dat het ten koste ging van de resultaten in de eerste helft van het seizoen. Vorig jaar introduceerde Ferrari op Zandvoort een nieuwe bodem waardoor ze aan het eind van het jaar een echte sprong voorwaarts konden maken. "Ik herinner me dat we vorig jaar twee van zulke races hadden. Het begon in Zandvoort, waar we tegen onszelf zeiden: 'Oké, misschien wordt Zandvoort niet onze beste race, maar we willen zoveel mogelijk leren zodat we ons daarna kunnen verbeteren.' Ik weet zeker dat dat hetzelfde proces is dat we nu hebben gevolgd."

Met Jake Boxall-Legge