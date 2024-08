Ocon uit kritiek op Alpine: Deden jarenlang niets met feedback F1-coureurs

Na vijf seizoenen komt er eind dit jaar een einde aan de samenwerking tussen Esteban Ocon en Alpine F1. De Franse coureur kreeg eerder dit jaar te horen dat er volgend jaar geen plek meer is bij het team uit Viry-Chatillon en dat hij op zoek kon naar een nieuwe werkomgeving. Ocvon vond die bij Haas F1, het team waar hij in 2025 een tandem vormt met rookie Oliver Bearman.

Hoewel Ocon dus vijf jaar bij Alpine reed, in 2021 in Hongarije de laatste GP-overwinning voor het team in de wacht sleepte en dit seizoen in het kampioenschap nauwelijks onderdoet voor teamgenoot Pierre Gasly, vertrekt hij zonder wrok. "Nee, want ik heb alles gegeven wat ik had voor dit team", vertelt Ocon aan Motorsport.com.

Waar hij wel van baalt, is dat het team weinig deed met de feedback die hij gaf. "Niet alleen ik hoor, maar ook Daniel [Ricciardo], Fernando [Alonso] en Pierre [Gasly]. Alle coureurs die bij dit team hebben gezeten, hebben feedback gegeven. Normaal gesproken is er een cyclus waarin je als coureur informatie aan het team geeft. Vervolgens is er technische feedback. Ofwel 'ja, je hebt gelijk, we moeten dit aanpakken' of 'nee, we kunnen dit niet doen vanwege dit of dat.' Maar zoiets is er nog nooit geweest", bekent Ocon. "Het jaar daarop realiseer je je dat sommige problemen waar je het over had niet zijn opgelost, maar de andere kant op zijn gegaan."

Het is vooral dat het team niet luistert naar zijn eigen coureurs, wat Ocon dwarszit. "Ik probeer dit team zo goed mogelijk te leiden, maar er is niet altijd naar ons geluisterd. We hebben bijvoorbeeld enkele problemen met de huidige auto die we drie jaar geleden ook hadden. Dat kan niet, niet in de Formule 1. Er zijn nu nieuwe mensen in het team aan de technische kant. Ik wens ze het allerbeste en ik hoop dat dit team succesvol kan zijn."

Teamleider bij Haas F1

De beslissing om in 2025 over te stappen naar Haas was dan ook niet moeilijk voor Ocon. Met een rookie als teamgenoot zal de Fransman natuurlijk zijn ervaring en lessen uit zijn tijd bij Alpine inbrengen. "Ik weet niet of het goed is om teamleider te zijn, maar ik zal me inzetten, ik zal me inspannen. Ik zal proberen geen enkel detail over het hoofd te zien en ik zal alles doorgeven wat ik belangrijk vind om te verbeteren."

En dat moet snel gebeuren, want "je hoeft geen jaar te wachten tot er iets gebeurt, want dingen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen, dingen hebben tijd nodig om gecreëerd te worden", weet Ocon. "En als je iets mist in de eerste zes maanden, kan het een jaar en zes maanden duren voordat het terugkomt. Ik ga ervoor zorgen dat als ik iets zeg, ik een reactie en uitleg krijg – zodat we een gesprek kunnen voeren."